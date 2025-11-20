Tiedossa ei välittömästi ollut, millaista tuhoa hyökkäys sai aikaan. Ukraina kertoi hyökkäyksestä viime sunnuntaina.
Hyökkäyksen kohteena ollut Rubikon on Venäjän asevoimien eliittiyksikkö, jota Donetskin alueella taisteleva ukrainalaissotilas kuvaili "meidän suurimmaksi ongelmaksi" brittilehti Financial Timesille (FT).
Venäläinen Rubikon-yksikkö koostuu noin 5 000 sotilaasta ja merkittävistä taloudellisista resursseista, arvioi ajatushautomo Foreign Policy Research Instituten vanhempi tutkija Rob Lee FT:lle.
Runsaat resurssit mahdollistavat asioita, joihin pienemmät ukrainalaisyksiköt eivät aina pysty: Venäläissotilaat saavat lepoa ja pystyvät sotimaan täydellä voimalla kellon ympäri.
– He pystyvät vaihtamaan joukkojaan viiden tunnin välein, he voivat nukkua. Meillä on vaikeampaa, koska meillä ei ole niin paljon sotilaita ja meidän pitää kuitenkin nukkua, kutsumanimi Zoommeria käyttävä sotilas sanoo Financial Timesille.
"Erittäin huono idea"
Rubikon toimii ainakin osittain Venäjän asevoimien perinteisen komentorakenteen ulkopuolella.
– Monella tavalla Rubikon on vastakohta sille, miten Venäjän asevoimat toimivat. Se muistuttaa enemmän ukrainalaisia drooniyksiköitä, jotka sopeutuvat nopeammin ja ottavat aloitteen, Lee sanoo.
Droonit aiheuttavat tällä hetkellä arvioista riippuen noin 70–80 prosenttia kaikista Ukrainan sodan tappioista molemmilla puolilla.
Ukrainalaisen Dmitron mukaan sodan säännöt ovat muuttuneet.
– Ehkä haluan mennä lyhyelle kävelylle. Minulla on 20 minuuttia aikaa ja kävely olisi hyväksi terveydelleni. Ei, ei, ei. Kävely on erittäin huono idea. Parempi istua alas juoksuhaudassa ja selata Instagramia, hän sanoo FT:lle.
