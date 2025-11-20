



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Ukraina hyökkäsi Venäjän eliittiyksikön tukikohtaan 0:58 Katso myös: Suomella on yksi erityinen etu drooneja vastaan. Julkaistu 35 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Venäläinen eliittiyksikkö Rubikon on Ukrainan "suurin ongelma", ukrainalaissotilas sanoo. Ukraina väittää hyökänneensä Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevaan droonivarastoon, joka kuuluu Venäjän asevoimien Rubikon-yksikölle. Asiasta kertoo muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent. Tiedossa ei välittömästi ollut, millaista tuhoa hyökkäys sai aikaan. Ukraina kertoi hyökkäyksestä viime sunnuntaina. Hyökkäyksen kohteena ollut Rubikon on Venäjän asevoimien eliittiyksikkö, jota Donetskin alueella taisteleva ukrainalaissotilas kuvaili "meidän suurimmaksi ongelmaksi" brittilehti Financial Timesille (FT). Venäläinen Rubikon-yksikkö koostuu noin 5 000 sotilaasta ja merkittävistä taloudellisista resursseista, arvioi ajatushautomo Foreign Policy Research Instituten vanhempi tutkija Rob Lee FT:lle.





Runsaat resurssit mahdollistavat asioita, joihin pienemmät ukrainalaisyksiköt eivät aina pysty: Venäläissotilaat saavat lepoa ja pystyvät sotimaan täydellä voimalla kellon ympäri.

– He pystyvät vaihtamaan joukkojaan viiden tunnin välein, he voivat nukkua. Meillä on vaikeampaa, koska meillä ei ole niin paljon sotilaita ja meidän pitää kuitenkin nukkua, kutsumanimi Zoommeria käyttävä sotilas sanoo Financial Timesille.

1:44 Enemmistö upseereista sanoo Suomen olevan ajan tasalla droonisotaan varautumisessa.

"Kiusaaja"

Financial Times kuvailee Rubikonia ukrainalaisten drooniyksiköiden "kiusaajaksi", jolla on käytössään viimeistä huutoa olevat välineet sekä korkeasti koulutetut sotilaat.

Yksikön erikoisosaamisalue on ukrainalaisten drooniohjaajien löytäminen, jäljittäminen ja tappaminen. Lisäksi Rubikon häiritsee ukrainalaisjoukkojen huoltamista.

– Drooni on helppo korvata, mutta drooniohjaajan korvaaminen on vaikeaa, ukrainalainen Dmitro kommentoi Financial Timesille.

Yksikkö on ollut erityisen aktiivinen Pokrovskin alueella, jossa Venäjä on pyrkinyt etenemään suurella määrällä pieniä jalkaväen yksiköitä.

Ilman päteviä drooniohjaajia ei venäläinen jalkaväki olisi päässyt etenemään, ukrainalaissotilas arvioi.

Rubikon ei ole pelkästään "yksikkö, vaan keskus", vanhempi tutkija Lee selittää. Rubikon kehittää drooneja, taktiikoita ja toimintamalleja.

Leen mukaan ukrainalaisjoukot usein huomaavat vastapuolen toiminnan terästyneen sen jälkeen kun he ovat olleet Rubikonin koulutuksessa.

5:22 Mikko Hyppönen näyttää, miten drooneja pudotetaan taivaalta.

"Erittäin huono idea"

Rubikon toimii ainakin osittain Venäjän asevoimien perinteisen komentorakenteen ulkopuolella.

– Monella tavalla Rubikon on vastakohta sille, miten Venäjän asevoimat toimivat. Se muistuttaa enemmän ukrainalaisia drooniyksiköitä, jotka sopeutuvat nopeammin ja ottavat aloitteen, Lee sanoo.

Droonit aiheuttavat tällä hetkellä arvioista riippuen noin 70–80 prosenttia kaikista Ukrainan sodan tappioista molemmilla puolilla.

Ukrainalaisen Dmitron mukaan sodan säännöt ovat muuttuneet.

– Ehkä haluan mennä lyhyelle kävelylle. Minulla on 20 minuuttia aikaa ja kävely olisi hyväksi terveydelleni. Ei, ei, ei. Kävely on erittäin huono idea. Parempi istua alas juoksuhaudassa ja selata Instagramia, hän sanoo FT:lle.

MTV:n Asian ytimessä.doc: Vieras rintamalla -dokumentissa seurataan muun muassa ukrainalaista drooniyksikköä. Dokumentin voi katsoa täältä ja siitä voi lukea lisää täältä.

Asian ytimessä.doc: Vieras rintamalla Ruumispusseja joukkohaudan suulla Butshassa, kotinsa hylänneitä siviilejä ja tuhottuja kouluja. Tuhoisin sota Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Sotatoimittaja Niko Nurminen on raportoinut Venäjän hyökkäyksestä sodan alkamisesta lähtien. Dokumentissa Vieras rintamalla seurataan Nurmisen viimeisintä matkaa Ukrainaan ja töitä etulinja-alueilla. 27:23 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.