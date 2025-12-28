



Ukrainan valtuuskunta saapui Yhdysvaltoihin – "Hyvää iltaa Florida" Zelenskyi vieraili lauantaina Kanadassa ja tapasi pääministeri Mark Carneyn. Julkaistu 28.12.2025 10:14 MTV UUTISET – STT Ukrainan presidentti Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentti Trumpin on määrä tavata Suomen aikaa sunnuntai-iltana, kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Ukrainan valtuuskunta on saapunut Floridaan, jossa presidentti Volodymyr Zelenskyin on määrä kokoustaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Ukrainan varaulkoministeri Serhi Kyslytsja julkaisi viestipalvelu X:ssä Suomen aikaa sunnuntaina alkuyöstä lentokentältä kuvan, jossa näkyy Trumpin nimellä varustettu lentokone. – Hyvää iltaa Florida, Kyslytsja sanoi päivityksessään. Medioiden mukaan presidenttien tapaaminen järjestetään Trumpin Mar-a-Lagon kartanossa Suomen aikaa sunnuntai-iltana kello 20. Kaksikon on tiettävästi määrä keskustella muun muassa Zelenskyin jouluaattona esittelemästä rauhansuunnitelmaversiosta. Trump kommentoi tulevaa tapaamista Politicolle perjantaina Yhdysvaltain aikaa. Uutissivuston mukana yhdysvaltalaispresidentti vaikutti suhtautuneen penseästi uuteen rauhansuunnitelmaversioon. Trump maalasi haastattelussa itsestään kuvaa Ukrainan ja Venäjän välisen rauhansopimuksen lopullisena sovittelijana.

– Hänellä (Zelenskyillä) ei ole mitään, ennen kuin hyväksyn sen, Trump sanoi Politicon mukaan.

– Joten katsotaan, mitä hänellä on.

Varautuneisuudestaan huolimatta Trump vaikutti odottavan hänen ja Zelenskyin tapaamisesta rakentavaa. Trump sanoi lisäksi, että hän odottaa puhuvansa piakkoin Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Rakentava välietappi Kanadassa

Ukrainan presidentti Zelenskyi vieraili Kanadassa matkallaan Yhdysvaltoihin. Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney tapasivat lauantaina Kanadan Halifaxissa.

Carney muun muassa tuomitsi Venäjän viimeisimmät iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja ilmoitti uudesta yli kahden miljardin Kanadan dollarin eli runsaan 1,2 miljardin euron arvoisesta tuesta Ukrainalle. Carney sanoi, että olosuhteet kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan ovat olemassa, mutta tilanne vaatii nyt ennen kaikkea halukkuutta Venäjältä.

Tapaamisen yhteydessä Zelenskyi ja Carney puhuivat myös videoyhteydellä Euroopan unionin, sotilasliitto Naton ja Ukrainan eurooppalaisten liittolaismaiden johtajien kanssa.

Ainakin Saksan, Ranskan, Puolan ja Ruotsin johtajat kommentoivat lauantaina Zelenskyin kanssa käymiään keskusteluja ja osoittivat tukeaan Ukrainalle. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vakuutti viestipalvelu X:ssä, että EU:n painostus Venäjää kohtaan jatkuu ja Ukrainaa tuetaan sen tavoitellessa EU-jäsenyyttä.

Presidentti Alexander Stubb kertoi osaltaan X:ssä käyneensä keskustelun eurooppalaisten johtajien kanssa. Stubb sanoi, että käynnissä on työskentely kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan saamiseksi Ukrainaan.

Zelenskyi kiitti X:ssä Stubbia ja muita eurooppalaisia johtajia saamastaan tuesta. Ukrainalaispresidentti kertoi, että liittolaiset jatkavat keskusteluja sen jälkeen, kun hän on tavannut Trumpin kanssa sunnuntaina.

Mittava isku Kiovaan

Venäjä hyökkäsi mittavasti Kiovaan lauantain vastaisena yönä. Kyiv Independentin mukaan iskut jatkuivat iltapäivään asti. Alueellisten viranomaisten mukaan ainakin kaksi ihmistä kuoli ja useita haavoittui. Lisäksi lämmitys ja sähkö olivat paikoin poikki. Paikallisen energiayhtiön mukaan jopa miljoona kotia Kiovassa ja sen lähialueilla oli ilman sähköä.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tuomitsi Venäjän iskut ja kritisoi maan toimintaa neuvottelujen alla. Valtonen sanoi X:ssä, että kansainvälinen yhteisö ei saa jättää Venäjän raakuuksia huomiotta.

Zelenskyi penäsi lauantaina Venäjältä reaktiota tuoreimpaan esitykseen rauhansuunnitelmasta. Aiemmin tällä viikolla Zelenskyi kertoi Ukrainan ja Yhdysvaltain neuvottelijoiden saaneen valmiiksi 20-kohtaisen luonnoksen, jota Venäjän odotetaan kommentoivan.

Zelenskyi sanoi, että Venäjän edustajat käyvät kyllä pitkiä keskusteluja, mutta todellisuudessa heidän puolestaan puhuvat ohjukset. Zelenskyin mukaan Venäjän presidentti Putin ja tämän sisäpiiri eivät halua lopettaa sotaa vaan käyttävät hyväkseen kaikki mahdollisuudet aiheuttaa Ukrainalle yhä vain enemmän kärsimystä.

Venäjän asevoimat ilmoitti myöhemmin lauantaina vallanneensa kaksi kaupunkia Ukrainan itäosissa. Väitetysti tuoreeltaan Venäjän hallintaan päätyivät Huljaipolen kaupunki Zaporizhzhjan alueella sekä Myrnohradin kaupunki Donetskin alueella.