Suuri osa Venäjän Ukrainaan lähettämistä drooneista pysäytetään perinteisin keinoin, MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen raportoi Ukrainasta.
Shaheed-drone lähestyy tykkiasemaa Koillis-Ukrainan rajavyöhykkeellä Vovtshanskissa. Taistelu drooneja vastaan on ympärivuorokautista, helposti myös Venäjän tykistön kantaman alla.
Ukrainan rajavartiolaitos on sodan aikana asevoimien komennossa ja se hoitaa muun muassa ilmatorjuntaa.
Rajavartioston ilmatorjuntatykit, ja tietysti niiden miehistö, ovat Ukrainan ensimmäistä ja ulommaista linjaa. Kahvia kuluu litrakaupalla, kun päivystäjät tarkkailevat tutkatietoja aamuyöllä.
– Olemme oppineet pudottamaan muun muassa FPV-drooneja, Shaheedeja, Geraneita ja muita lennokkien kehitysmalleja. Meidän taistelijamme ovat viimeisen puolentoista vuoden aikana kehittäneet täysin uudenlaisia tekniikoita, ilmatorjuntayksikön johtaja "Nimismies" Hart-prikaatista kertoo.
Seudulla leijuu jo äänettömiä sähkökäyttöisiä, ohjusta muistuttavia taistelukärkilennokkeja.
Jos kotirintamalta kerkeäisi, Vovtshanskissakin olisi käytännön asiantuntemusta Euroopan toivomaan opastukseen droonien pudottamisessa.
1 500 venäläisdroonia viime viikolla
Koillis-Ukrainan Vovtshanskin ilmatorjunta-asemien aseet ovat mallia S-60. Ne ovat venäläistä tekoa ja samaa mallia on ollut käytössä jo 1950-luvulla. Vanha kalusto kuitenkin puree ja modernisointiakin tehdään.
"Nimismiehen" johtava ryhmä kertoo, ettei heitä vaivaa tykistöä pitkään piinannut ammuspula.
– Meillä on resursseja aivan varsin riittävissä määrin. Jos meille tulee pulaa jostakin, niin minun pitää vain ottaa puhelinyhteys ja kaikki tarvitsemamme toimitetaan tänne varttitunnissa.
Asevoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan 1 500 droonia päättyneellä viikolla, mikä ei ole edes ennätys. Vaikka päivystäjät Vovtshanskissakin kertovat Venäjän keskittyvän määrään eikä laatuun, kaikkien kohdalle tulevien lennokkien taklaamiseen hekään eivät pysty.