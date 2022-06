Kommentti: 100 päivää hiiltyneitä ruumiita ja palavia panssareita herätti meidät – Euroopankin on ollut pakko vihdoin avata silmänsä

"Afrikassa on hätä! Hätä!", huutaa mies hautausmaalla kotimaisessa komediasarjassa Ihmebantu (2009).

"No nimenomaan! Kun...siitä on vain jotenkin niin vaikea huolestua, fiilispohjalta", vastaa Tommi Korpelan näyttelemä pukumies.

Ukrainan sota kiinnostaisi jopa Korpelan pukumiestä. Se on liian iso, liian raaka ja ennen kaikkea liian lähellä, jotta sen voisi mukavasti välttää.

Ukrainan sota on toista maata. Mediat ovat levittäneet kuvia hiiltyneistä ruumiista, palavista panssarivaunuista, murjotuista sairaaloista ja ihmisistä, joiden kädet on teipattu selän taakse ennen teloitusta.

Sota on nyt niin lähellä, että Euroopan on ollut pakko huomioida se muutoinkin kuin korusanoin. Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Natoon. Aseapua on toivottu ja saatu.