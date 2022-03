Venäjän suurlähetystö pyytää ilmoittamaan kansalaistensa syrjinnästä Suomessa – tutkija: "Propagandakoneistolle ei pidä antaa aineistoa"

Suurlähetystön Twitter-viesti herätti huolta eduskunnassa, missä kansanedustajat keskustelivat keskiviikkona sisäisen turvallisuuden selonteosta. Viesti huolestutti kansanedustajia, sillä Venäjä on perustellut hyökkäystään Ukrainaan maan venäläisen väestönosan väitetyllä sorrolla.

– On luonnollista, että Kreml tarttuu tällaiseen, kun eri maissa on tullut ilmi kiistattomia ylilyöntejä, kun esimerkiksi venäjänkielisiä opiskelijoita on heitetty ulos oppilaitoksista, Lassila sanoi STT:lle.