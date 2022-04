MTV seuraa Ukrainan sotaa: Ukraina kertoo vaurioittaneensa Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivaa

Ukrainassa maan armeija on onnistunut vaurioittamaan venäläistä sota-alusta Mustallamerellä, kertoivat rannikkokaupunki Odessan viranomaiset.

Vahvistamattomien tietojen mukaan ukrainalaiset osuivat Moskva-alukseen Neptune-ohjuksilla. Moskva on Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva. Aluksessa on yli 500 merisotilasta ja se on ukrainalaisten mukaan tulessa.