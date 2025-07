ISW: Venäjä koettaa pakottaa Ukrainan vetäytymään Donetskin alueelta ilman hyökkäystä

Venäjä koettaa pakottaa Ukrainan vetäytymään Donetskin alueelta ilman hyökkäystä, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW kertoo Venäjän joukkojen jatkavan etenemistään Donetskin alueella Ukrainassa.

Ajatushautomon mukaan Venäjän tavoitteena on todennäköisesti saartaa Pokrovskin ja Myrnohradin kaupungit ja hyökätä ukrainalaisjoukkojen sivustasta.

ISW:n mukaan Venäjä olisi tavoitellut kaupunkien saartoa jo viimeiset 18 kuukautta. Sillä on ollut vaikeuksia edetä Pokrovskin eteläisellä puolella.

Venäjän viimeaikaiset operaatiot viittaisivat ISW:n mukaan siihen, että Venäjä pyrkii pakottamaan ukrainalaiset vetäytymään Donetskin alueen linnakekaupungeistaan saarron uhan alla sen sijaan, että Venäjä hyökkäisi kaupunkeihin suoraan.

Tästä kielii esimerkiksi se, että Venäjä on keskittänyt operaatioitaan Pokrovskin luoteispuolelle.

Jos maa pääsee etenemään tällä suunnalla riittävästi, voi se katkaista Pokrovskiin vievän valtatien ja pakottaa ukrainalaiset vetäytymään.

ISW:n mukaan Venäjä voisi yrittää samaa myös Pokrovskin lounaispuolen kautta, mutta sen joukot eivät ole edenneet alueella juurikaan viimeisen puolen vuoden aikana.

Pitkä ja haastava operaatio

Venäjän yhtenä tavoitteen saattaa ISW:n mukaan olla luoda kiilaa Pokrovskin pohjoispuolella sijaitsevien Dobropilljan ja Kostjantynivkan kaupunkien väliin. Näin Venäjä voisi mahdollisesti ohittaa Ukrainan luoman linnakekaupunkien linjan.

ISW:n raportissa kuitenkin epäillään Venäjän kykyä suorittaa tällainen operaatio. Venäjän joukkojen pitäisi esimerkiksi ylittää alueella kulkeva joki useasta kohtaa, mikä tekee joukkojen huoltamisesta hankalaa.

Lisäksi Venäjän käytössä olevat joukot ovat sodan kuluttamia ja väsyneitä. Operaatio ei olisi nopeasti ohi, vaan sen onnistuneeseen toteutukseen menisi todennäköisesti vuosia.

ISW:n mukaan tällainen operaatio olisi kuitenkin linjassa Venäjän viimeaikaisten taktiikoiden kanssa. Venäjä on pyrkinyt pakottamaan Ukrainaa vetäytymään saartoliikkeillä sen sijaan, että se olisi haastanut ukrainalaisia suorissa yhteenotoissa.

Juttua on päivitetty kauttaaltaan lisätiedoilla 6.7. kello 12.57.