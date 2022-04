Biden viittasi asiaan puheessaan Des Moinesissa Iowassa, jossa hän käsitteli Yhdysvalloissakin kohonneita energian hintoja. Bidenin hallinto on pyrkinyt vierittämään syy korkeista polttoaineiden hinnoista Putinin hyökkäyssodan niskoille.

Biden on aikaisemminkin käyttänyt Putinista kovaa kieltä ja kutsunut häntä muun muassa teurastajaksi ja sotarikolliseksi. Yhdysvaltain hallinto on kuitenkin pitkäaikaisen diplomaattisen käytännön mukaisesti välttänyt kansanmurha-termin käyttöä Ukrainan sodan kohdalla, koska sille on kansainvälisessä oikeudessa varsin tiukka määritelmä ja syytöksellä voi olla painavat seuraukset.