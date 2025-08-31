Susijengi jysäytti historiallisen tempun Tampereella – Lauri Markkaselta viileä lausunto: "Ihan aikataulussa"

Suomi jatkoi EM-kotikisoissa voittojen tiellä, kun joukkue kaatoi Montenegron luvuin 85–65. Samalla Susijengi varmisti paikkansa jatkopeleissä jo tässä vaiheessa, kun alkulohkoa on pelaamatta kaksi ottelua.

Susijengi teki Montenegro-voitolla myös kotimaista historiaa, sillä Suomi ei ole koskaan aloittanut koripallon arvokisoja kolmella voitolla. Loistava alku kotikisoissa ja aikaisessa vaiheessa varmistunut paikka Riiassa Latviassa miteltäviin jatkopeleihin maistui voitto-ottelun jälkeen.

– Enempää ei näissä kolmessa pelissä voi tehdä kuin ottaa sen kolme voittoa. Ollaan ihan aikataulussa, Susijengin pisteykkönen Montenegroa vastaan 26 paunallaan ollut Lauri Markkanen sanoi MTV Urheilun haastattelussa.

– Ollaan just siellä, missä halutaan olla.

Panosta alkulohkon kahdessa viimeisessä ottelussa Liettuaa ja Saksaa vastaan kuitenkin riittää. Susijengi pelaa nyt alkulohkon sijoituksista ja mahdollisesti helpommasta vastuksesta jatkopeleihin.

Susijengi lähti suosikkina kolmeen ensimmäiseen otteluunsa Ruotsia, Isoa-Britanniaa ja Montenegroa vastaan. Nyt tilanne muuttuu, kun ensin vastaan tulee maanantaina Liettua, sitten keskiviikkona hallitseva maailmanmestari Saksa.

– Haaste kasvaa ensin maanantaille, sitten keskiviikolle. Katse ensin maanantaille. Toistetaan vain se, mitä viimeksi tehtiin Liettuaa vastaan Tampereella. Silloin haettiin voitto. Liettua on todella hyvä joukkue. Lähdetään vain parantamaan ja otetaan voitto kotiin, Mikael Jantunen paalutti.

Suomi voitti Liettuan Tampereen Nokia Arenassa elokuussa 2023 pelatussa maaottelussa pistein 81–79.

Susijengin joukkueessa vallitsee kolmen voiton ja pelin selkeän kehittymisen myötä vahva itseluottamus.

– Kun peli on kehittynyt tähän suuntaa, pystytään varmaan haastamaan Liettua ja Saksa, Elias Valtonen totesi.