Susijengi ajoi NBA-tähden karuun tilaan – Mikael Jantusella mykistävä saldo: "Tehnyt jotain oikein"

153201005
Mikael Jantunen oli Susijengin voiton avainpelaajia Montenegroa vastaan.Lehtikuva
Julkaistu 44 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Juhana Nyman, Tampere

juhana.nyman@mtv.fi

Susijengi tiivisti puolustustaan ja otti selvän 20 pisteen voiton Montenegrosta, vaikka joukkueen oma heittopeli ei kulkenutkaan toivotulla tavalla. Yksi voiton takuumiehistä oli Mikael Jantunen, joka paini Montenegron NBA-tähden Nikola Vucevicin kanssa.

Susijengi latoi taululle pistelukemat 8565 ja varmisti jatkopaikkansa EM-kotikisojen kolmannella voitollaan.

Parannettiin puolustuspäässä eilisestä. Löydettiin tapa voittaa ilman, että heitettiin hyvin, Jantunen kuvaili Nokia Arenan uumenissa.

Kolmosen kaaren takaa ei ollut läheskään parasta peliä. Oli hyvä, että näytettiin joukkueelle, että pystytään pärjäämään silti hyvin.

Lue myös: Susijengi jyrää Tampereella – yksi asia lämmitti erityisesti Lassi Tuovia: "Turnauksen juoni"  

Lue myös: Susijengi varmisti jatkopaikan ylivoimaisella voitolla – MTV seurasi

Joukkueen pisteykkönen oli tutusti Lauri Markkanen, joka pussitti 26 paunaa. Susijengi keräsi kuitenkin onnistumisia laajalla rintamalla, mistä päävalmentaja Lassi Tuovi oli erityisen tyytyväinen.

Yksi onnistujista oli Jantunen, joka heitti 11 pistettä. Pistesaraketta enemmän silmiin pisti Jantusen plus-miinus-tilaston saldo, joka näytti lukemaa +31. Susijengin toiseksi paras lukema oli Sasu Salinin +22.

Yleensä sanon, että yritän vaikuttaa voittamiseen, Jantunen kuvasi omaa pelaamistaan.

Se luku on varmaan sellainen, että on tehnyt jotain oikein tänään. Se oli joukkueen puolustus, kun oli tänään kunnossa. Me oltiin aloitteen tekeviä, ja paras asia on se, että vielä on parannettavaa puolustuksessa. Katsotaan, mihin se johtaa sitten.

Susijengi onnistui pitämään Montenegron ykköstähden, Chicago Bullsin NBA-tähden Nikola Vucevicin lähes täysin pimennossa. Vucevic heitti seitsemän pistettä ja onnistui pelitilanneheitoissaan saldolla 2/10. 

Tuovi totesi Susijengin pyrkineen väsyttämään tähtisentteriä. Jantusen kertoman mukaan se onnistui.

Jossain levypallotilanteessa kysyin, että meneekö se levypalloon. Se sanoi, ettei se jaksa, kun me pelataan sellaisella tempolla, Jantunen naureskeli.

Kolmas voitto kolmannessa ottelussa tarkoitti sitä, että Susijengi varmisti paikkansa alkulohkonsa neljän parhaan joukossa ja siten jatkopeleissä. Seuraavaksi neljännessä lohko-ottelussa vastaan tulee Liettua maanantaina.

Lisää aiheesta:

Susijengi jyrää Tampereella – yksi asia lämmitti erityisesti Lassi Tuovia: "Turnauksen juoni" "Tekee sitä ihan liukuhihnalta" – Lauri Markkasen häkellyttävä temppu keräsi suitsutustaLauri Markkasen ilmiömäinen näytös katkesi – päävalmentaja pysyi tiukkana: "Meillä on tässä tämä kina päällä"Susijengin tähti heitti haasteen yleisölle – kylmäpäinen temppu ratkaisuhetkillä: "Mää olen iso kaveri" Avausvoitto rentoutti – Sasu Salinin haastattelu päättyi hilpeään hetkeen: "Sitten voi lähteä ehkä..."Susijengin tähdeltä harvinainen ohipeli murskatappiossa – harmitteli loppuunmyydyn areenan tunnelmaa: "Oltiin vähän niin kuin kirkkokansaa"
EM-koripalloSusijengiKoripalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

EM-koripallo