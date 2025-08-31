Susijengi ajoi NBA-tähden karuun tilaan – Mikael Jantusella mykistävä saldo: "Tehnyt jotain oikein"

Susijengi tiivisti puolustustaan ja otti selvän 20 pisteen voiton Montenegrosta, vaikka joukkueen oma heittopeli ei kulkenutkaan toivotulla tavalla. Yksi voiton takuumiehistä oli Mikael Jantunen, joka paini Montenegron NBA-tähden Nikola Vucevicin kanssa.

Susijengi latoi taululle pistelukemat 85–65 ja varmisti jatkopaikkansa EM-kotikisojen kolmannella voitollaan.

– Parannettiin puolustuspäässä eilisestä. Löydettiin tapa voittaa ilman, että heitettiin hyvin, Jantunen kuvaili Nokia Arenan uumenissa.

– Kolmosen kaaren takaa ei ollut läheskään parasta peliä. Oli hyvä, että näytettiin joukkueelle, että pystytään pärjäämään silti hyvin.

Joukkueen pisteykkönen oli tutusti Lauri Markkanen, joka pussitti 26 paunaa. Susijengi keräsi kuitenkin onnistumisia laajalla rintamalla, mistä päävalmentaja Lassi Tuovi oli erityisen tyytyväinen.

Yksi onnistujista oli Jantunen, joka heitti 11 pistettä. Pistesaraketta enemmän silmiin pisti Jantusen plus-miinus-tilaston saldo, joka näytti lukemaa +31. Susijengin toiseksi paras lukema oli Sasu Salinin +22.

– Yleensä sanon, että yritän vaikuttaa voittamiseen, Jantunen kuvasi omaa pelaamistaan.

– Se luku on varmaan sellainen, että on tehnyt jotain oikein tänään. Se oli joukkueen puolustus, kun oli tänään kunnossa. Me oltiin aloitteen tekeviä, ja paras asia on se, että vielä on parannettavaa puolustuksessa. Katsotaan, mihin se johtaa sitten.

Susijengi onnistui pitämään Montenegron ykköstähden, Chicago Bullsin NBA-tähden Nikola Vucevicin lähes täysin pimennossa. Vucevic heitti seitsemän pistettä ja onnistui pelitilanneheitoissaan saldolla 2/10.

Tuovi totesi Susijengin pyrkineen väsyttämään tähtisentteriä. Jantusen kertoman mukaan se onnistui.

– Jossain levypallotilanteessa kysyin, että meneekö se levypalloon. Se sanoi, ettei se jaksa, kun me pelataan sellaisella tempolla, Jantunen naureskeli.

Kolmas voitto kolmannessa ottelussa tarkoitti sitä, että Susijengi varmisti paikkansa alkulohkonsa neljän parhaan joukossa ja siten jatkopeleissä. Seuraavaksi neljännessä lohko-ottelussa vastaan tulee Liettua maanantaina.