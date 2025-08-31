Kolmella voitolla koripallon EM-kotikisat aloittanut Susijengi on saanut kansan liikkeelle Tampereella. Koripalloliitto tekee tapahtumasta plusmerkkisen tuloksen.

Susijengi otti lauantaina kisojen kolmannen voittonsa, kun se kaatoi Montenegron pistein 85–65 ja varmisti samalla jatkopaikkansa pudotuspeleihin. Ottelua Nokia Arenassa seurasi täysi tupa, eli 12 900 katsojaa.

Kisojen pääsihteeri Ari Tammivaara kehui MTV Urheilun haastattelussa kaiken menneen "erinomaisen hyvin" Tampereella pelattavassa B-alkulohkossa.

– Hieno valmistelu, hieno suunnittelu, ja toteutus on onnistunut erittäin hyvin. Kyllä se näkyy myös tuolla, kun nämä kolme peliä on pelattu. Fiilis on ollut aivan huikea.

Susijengin ensimmäistä ottelua Ruotsia vastaan seurasi Nokia Arenassa vajaat 12 000 katsojaa. Perjantaina ja lauantain ottelut Isoa-Britanniaa ja Montenegroa vastaan myytiin loppuun.

Susijengin voittokulun synnyttämä kisahuuma näkyy paitsi Tampereen katukuvassa, myös lipunmyynnissä. Ennen kisojen alkua alkulohkon jäljellä oleviin Liettua- ja Saksa-peleihin oli myymättä runsaasti lippuja, mutta nyt nekin ovat täyttymässä. Sunnuntaina illalla Liettua-ottelun katsomopaikat oli Lippu.fi-palvelun mukaan myyty loppuun. Keskiviikon Saksa-otteluun lippuja oli saatavilla vielä parisensataa.

Yleisö on liikkunut myös muissa kuin Susijengin peleissä. Esimerkiksi lauantain huippuottelua Saksan ja Liettuan välillä seurasi yli 10 000 katsojaa.

– Fiiliksen kannalta ihan huikea asia. Jos verrataan vuoteen 2017 (kotikisat Helsingissä), on tässä huomattavasti enemmän (yleisöä) näissä muissa peleissä, mikä tietyllä tavalla kertoo siitä, että suomalainen koriskulttuuri on mennyt eteenpäin. Tullaan katsomaan pelejä, Tammivaara iloitsee.

Jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että EM-kisat ovat menestys myös talouden puolesta.

– Mennään plussan puolelle, mutta on niin paljon liikkuvia osia ja pelejäkin vielä jäljellä, että en osaa tarkkaa lukua sanoa. Mutta saavutetaan tavoitteet.

Tammivaara sanoo, että tavoitteena on ollut parantaa vuoden 2017 Helsingissä pelattujen kisojen yleisömäärästä. Tuolloin otteluita seurasi paikanpäällä noin 88 000 katsojaa. Kisat tuottivat tuolloin Koripalloliiton mukaan noin 600 000 euroa voittoa.

Tammivaaran mukaan isona tavoitteena on ollut yli 100 000 katsojan houkutteleminen Nokia Arenan otteluihin. Siitä ollaan vielä vähän jäljessä, Tammivaara sanoo.

– Sitten taloudellisesti se että pystytään luomaan suomalaiselle korikselle hyvää tulevaisuutta sillä tavalla, että meille syntyy legacy plan sillä rahalla, mikä tästä pystytään voittamaan.