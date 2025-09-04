Miikka Muurinen kiehui tv-kuvien ulkopuolella – Susijengi-luotsi rauhoitteli: "Välillä tapahtuu"

Susijengin tähtilupaus Miikka Muurinen kävi Liettua-ottelussa kierroksilla vaihtopenkillä. Päävalmentaja Lassi Tuovin mukaan kyseessä on ollut vain luonnollinen ja harmiton tunteenpurkaus.

18-vuotias Muurinen on ollut huomion keskipisteenä käynnissä olevissa EM-kisoissa. Muurista pidetään ikäluokkansa lahjakkaimpien pelaajien joukossa, ja nuorukainen on ehtinyt kisojen aika näyttää, miksi niin on.

Muurisessa on tulta ja tappuraa, eikä hän pelkää näyttää tunteitaan. Maanantaisessa Liettua-ottelussa Muurinen sai toisessa erässä vaihtopenkillä tulisen raivokohtauksen tv-kameroiden ulottumattomissa.

Muurinen on ehtinyt kisojen aikana myös ihastuttaa koripallokansaa näyttävillä donkeillaan ja uhoilla Saksan NBA-tähti Franz Wagnerille.

Huippulahjakkuus ei kuitenkaan päässyt koskaan haastamaan Wagneria, sillä hän oli Saksa-ottelusta sivussa. Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi korostaa, että poissaolon syynä oli Muurisen Liettua-pelissä saama tälli, eikä kurinpidollinen toimi.

– Miikka on nuori pelaaja ja tuli tosiaan pieni tälli. Sen takia ei ollut pelikunnossa. Toivotaan, että lauantaina, Tuovi kertoo MTV Urheilulle.

– Ei se (tunteenpurkaus) liity tähän. Meillä siellä penkillä tapahtuu aina välillä kaikenlaista. Kyllä hänen kanssaan käydään kaikkea läpi niin joukkueen kuin valmentajien puolesta. Ei siinä mitään sen ihmeempää loppujen lopuksi ollut. Tunteet vain pinnassa, Tuovi sanoo.