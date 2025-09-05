Serbifaneilta törkeitä Kosovo-huutoja EM-katsomossa – näin vastaa Susijengin Edon Maxhuni

Susijengi kohtaa EM-neljännesvälierässä Serbian, jonka kannattajat huutelivat törkeyksiä Turkki-ottelussa. Huudot koskettavat suoraan Suomen takamies Edon Maxhunin toista kotimaata.

Serbian fanit viljelivät katsomossa Kosovo Serbia -huutoja, mitkä viittaavat mielipiteisiin, joiden mukaan Kosovo kuuluisi Serbialle. Maxhunin perhe on kotoisin Kosovosta, ja hän tuomitsee huudot jyrkästi.

– Se on väärin. Toivon, että tuollaista ei tapahdu huomisessa pelissä. Jos jotain tuollaista tai muuta provokatiivista tapahtuu, on joukkue minun puolellani ja minun selkäni takana auttamassa sellaisessa tilanteessa, Maxhuni sanoo.

Serbian ja Kosovon poliittiset välit ovat arat, eikä Serbia ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä. Kireät välit juontavat juurensa 1990-luvulla käytyyn sotaan ja myös aikaan ennen sitä, kun Jugoslavian alueella olevien eri etnisten ryhmien välille syntyi jännitteitä.

Maxhuni ei halua keskittyä tässä tapauksessa politiikkaan vaan itse otteluun, mutta myöntää, että Serbian kohtaaminen tuo lisälatausta.

– Tuo aika paljon. Minun perheeni on Kosovosta, se antaa extramotivaatiota, ja on kiva pelata niitä vastaan. Mulla on paljon kavereita Serbiasta, ei siinä muuta, Maxhuni toteaa.

Maxhuni toivoo, että katsomosta ei kuulu epäasiallista huutelua Suomen ja Serbian ottelun aikana. Jos näin kuitenkin käy, hän on myös varautunut siihen.

– Tiedän miten suhtautua siihen. En anna sen vaikuttaa pelaamiseen, Maxhuni sanoo päättäväisesti.

Serbia on Suomea vastaan ennakkosuosikki. Se sopii Maxhunin mukaan Susijengille hyvin.

– Ollaan aikaisemminkin oltu tällaisessa tilanteessa, että vastassa on ollut parempi joukkue. Tykätään olla altavastaajia. Meillä ei ole mitään hävittävää. Paljon on parannettavaa ja näytettävää Suomen kansalle, millainen joukkue ollaan.

– Mennään voittamaan jokainen tilanne ja jokainen minuutti.

Serbian fanit ovat nousseet otsikoihin viime vuosina häiriökäytöksellään. Elokuussa jalkapallojoukkue Partizan Belgradin kannattajat huusivat Kosovo on Serbia -huutoja Konferenssiliigan karsintaotteluissa, mistä Uefa mätkäisi seuralle yli 90 000 euron sakot ja määräsi joukkueen pelaamaan yhden karsintaottelun tyhjällä stadionilla.

Kosovo itsenäistyi Serbiasta vuonna 2008.

Maxhunia haastatteli Kasperi Kunnas.