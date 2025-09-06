Jättisensaatio karahti kalkkiviivoilla EM-koripallossa – mestarisuosikki pelastui täpärästi

Jättisensaatio oli lähellä koripallon EM-kisoissa, kun B-lohkon neljänneksi sijoittunut Ruotsi pisti hurjasti kampoihin A-lohkon voittaneelle Turkille. Ennakkosuosikki Turkki onnistui selättämään neljännesvälierähaasteensa lopulta vaivoin lukemin 85–79.

Turkki tuli otteluun täysin yksipuolisena suosikkina, sillä se voitti A-lohkon puhtaalla pelillä ja kaatoi muun muassa Nikola Jokicin tähdittämän Serbian.

Susijengin lohkosta viimeisenä yhden voiton turvin jatkoon edennyt Ruotsi pisti hurjaksi tappeluksi jatkopaikan osalta. Altavastaaja johti Turkkia tauolla pistein 42–37.

Turkki kuroi toisella puoliskolla eron kiinni ja otti kuskin paikan, mutta sitkeä Ruotsi taisteli aivan viime metreille asti. Vain pari minuuttia ennen loppua tilanne oli vielä tasan.

Loppusuoralla EM-kisojen mestarisuosikkeihin lukeutuvan Turkin puolustus piti ja se otti voiton lukemin 85–79.

Turkki jatkaa odotetusti, mutta nahkeiden vaiheiden jälkeen kahdeksan parhaan joukkoon. Ruotsin turnaus päättyy.

Suomen miesten maajoukkue on tulessa tänä iltana, kun sen neljännesvälierävastustajaksi astelee Serbia.