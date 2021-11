MTV seuraa: Qatarin GP:n aika-ajot – Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton ennakkosuosikkeina paalutaistoon

Seuranta, Qatarin GP:

Q1:

Kello 15.58: Qatarissa aurinko on jo laskenut ja aika-ajo vedetään iltavalaistuksessa. Ilman lämpötila paikan päällä +26,2 ja radan +29,8. Sateen uhka pyöreä nolla prosenttia.

Kello 15.55: F1:n paalupaikkatilastossa Valtteri Bottas on nostanut viime viikkojen aikana päätään. Bottas on lähtenyt paalupaikalta Turkin, Meksikon ja Brasilian kisoihin. Suomalainen on tällä hetkellä paalutilastossa toisena.