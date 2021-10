Max Verstappen esti yllätyksen synnyn, Valtteri Bottas joukon keskivaiheilta kisaan – näin USA:n GP:n aika-ajo eteni

Seuranta, USA:n GP:n aika-ajot:

Q3:

Kello 0.54: Perez on ollut loistovedossa tänä viikonloppuna. Meksikolainen oli nopein sekä toisissa että kolmansissa vapaissa harjoituksissa. Vahva tykitys jatkuu myös aika-ajossa.

Kello 0.45: Mercedeksen todellinen iskukyky on vielä pieni arvoitus. Red Bullin Verstappen on ollut nopea, mutta miten käy loppuhuipennuksessa?

Q2:

Q1:

Kello 0.13: Red Bullin Perez on oikein lupaavassa vauhdissa. Jää taas vain 17 tuhannesosan päähän tallikaveristaan. Red Bullit nyt kärjessä.

Kello 0.09: McLarenin Ricciardo räväyttää kovan kierroksen ja täräyttää kärkeen. Myös Norris onnistuu, on kolmas.

Kello 0.01: Red Bull on joutunut korjaamaan sekä Verstappenin että Perezin autojen takasiipiä aika-ajon alla. Taustalla on Austinin radan pomppuisuus.

Kello 0.00: Sitten aika-ajon ensimmäisen osion pariin. Sää Austinissa on oikein hyvä. Ei sateen uhkaa. Ilman lämpötila +29,8 ja radan +36,7.

Kello 23.55: Tämän kauden paalutilastossa Red Bullin Max Verstappen pitää ykköspaikkaa. Verstappen on ottanut yhteensä kuusi paalua.

Hamilton on toisena (4) ja Bottas kolmantena (3). Heidän lisäkseen Ferrarin Charles Leclerc on ollut kahdesti paalulla. McLarenin Lando Norris oli puolestaan ykkönen Venäjän aika-ajossa.

Kello 23.45: Tänä viikonloppuna ajetaan Yhdysvaltojen Texasissa, Austinin radalla (Circuit of the Americas). Radan pituus on 5,513 kilometriä. Sunnuntain kisassa ajetaan 56 kierrosta (yhteismitta 308,405 kilometriä).