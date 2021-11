Tekikö FIA pahan virheen Max Verstappenin kohutapauksessa? F1-asiantuntija lataa: "Liikutaan vaarallisilla vesillä"

– Tämä on aika iso päätös siinä mielessä, että FIA:n pitää linjata, että miten tässä pitää toimia. Säännöt ovat ihan selkeät tuossa. Verstappenin olisi pitänyt jättää Hamiltonille riittävästi tilaa, että molemmat voivat ajaa mutkan rataa pitkin. Näin ei käynyt. Jos tämä sallitaan, niin jotkut kuljettajat ovat sanoneet, että heidänkin pitää ruveta pistämään kaveria pihalle siitä vierestä, samanlaisessa tilanteessa. Koska jos tuo sallitaan, niin eiväthän he voi puolustaa omaa asemaansa muuta kuin laittamalla kaverin pihalle. Nyt liikutaan aika vaarallisilla vesillä, C Moren F1-asiantuntija Ossi Oikarinen miettii.