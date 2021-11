MTV seuraa: Meksikon GP:n aika-ajot – Valtteri Bottaksella vastassa ylivoimainen haaste, Kimi Räikkönen lupaavassa iskussa

Red Bullin hollantilaiskuski Verstappen johtaa kuljettajien MM-sarjaa 12 pisteen erolla ennen Mercedeksen brittikuskia Hamiltonia. Ero uhkaa kasvaa tänä viikonloppuna Meksikossa, sillä Red Bull on ollut ylivertaisella tasolla Mersuihin nähden.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen on ollut lupaavassa iskussa Meksikossa. Räikkönen oli jo perjantaina kymmenen kärjen tuntumassa. Lauantain kolmansissa harjoituksissa Räikkönen oli 12:s.

Tämä antaa osviittaa siitä, että Alfa Romeolla on saumoja päästä aika-ajon ensimmäisestä osiosta eteenpäin. Räikköselle kyseinen kynnys on ollut suuri tällä kaudella. Suomalainen on kokenut useita aika-ajopettymyksiä.