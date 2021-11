Valtteri Bottakselta loistava viikonlopun aloitus – yksi asia aiheutti kuitenkin hämmennystä

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Viikonloppu alkoi hyvin. Auton säädöt olivat kohdillaan, eikä niitä tarvinnut paljoa muuttaa. Pientä hienosäätöä vain. Tuo on hyvä tapa aloittaa viikonloppu, kun tulee uuteen paikkaan. Pystyy heti keskittymään itse tekemiseen. Tiimi on tehnyt hyvää työtä säätöjen kanssa. Nyt pitää vain yrittää löytää vauhtia lisää. Painetaan töitä myöhäiseen asti ja toivotaan, että saamme lauantaille hyvän auton ja siinä on hyvin vauhtia, Bottas mietti perjantain treenien jälkeen.