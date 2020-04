MTV seuraa: Niko Ranta-aho äänessä ensimmäistä kertaa tunnustuksensa jälkeen – "Tutuilla kavereilla on tehdas, joka tekee nämä dopingaineet"

Nacci osallistuu vankilasta

Myönsi maahantuonnin

– Kaikki erät ovat olleet minun. Vastaanottajat Vantaan terminaalilla ovat olleet minulle tuntemattomia. Aineet on toimitettu Vantaalta Tampereelle, missä eri ihmiset ovat ottaneet niitä vastaan minun hallussani olleella varastolla, Ranta-aho kertoi.

"Elin vain laillisilla rahoillani"

Ranta-ahon mukaan aineiden vastaanottajaprukka on edelleen hänelle velkaa suuria summia. Liikemiehen mukaan yksi varastomies vastasi rahoista Suomessa, mutta hän käytti ja tuhlasi niitä itse.

– Olen itse elänyt pelkästään laillisilla rahoillani. Nämä rahat aineista on käytetty pelkästään uusiin huume- ja dopingainetilauksiin. Aineet on hankittu ulkomailta, ne on helpompi ja halvempi hankkia sieltä.