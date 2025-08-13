Venäjältä hurja väite: Ukraina suunnittelee iskua estääkseen Putinin ja Trumpin neuvottelut

Venäjän puolustusministeriö väittää Ukrainan valmistelevan iskua Harkovan alueelle estääkseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä tavata perjantaina Alaskan maaperällä.

Ukrainan asevoimat suunnittelevat provokatiivista iskua Ukrainan Chuguivin kaupunkiin Harkovan alueelle huipputapaamisen alla, väittää Venäjän puolustusministeriö.

– Tätä tarkoitusta varten Ukraina kuljetti maanantaina autokuljetuksella Chuguivin kaupunkiin ryhmän ulkomaisia toimittajia, joiden virallisena tehtävänä oli "valmistella sarja reportaaseja kaupungin asukkaista rintamavyöhykkeellä", väittävät venäläiset sotilasviranomaiset.

Iskussa käytettäisiin ohjuksia, joilla pommitetaan tiheästi asuttua asuinaluetta tai sairaalaa, väittää Venäjän puolustusministeriö venäläismedian mukaan.

Puolustusministeriön mukaan iskussa kuolee todennäköisesti paljon siviilejä, ja länsimaiset paikalle valmiiksi tuodut toimittajat voivat raportoida iskusta. Venäjän mukaan pyrkimys on siirtää vastuu iskusta Venäjän asevoimille "negatiivisen mediakuvan luomiseksi".

Venäjän mukaan iskun tarkoituksena on ensisijaisesti häiritä Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä Ukrainan konfliktin ratkaisemisessa.

Putin matkaa perjantaina Yhdysvaltoihin neuvottelemaan Trumpin kanssa Ukrainan sodan ratkaisemisesta. Ukraina ei ole saanut kutsua tapaamiseen.

Euroopan johtajat järjestävät tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa etätapaamisen, jossa ennakoivat Putinin ja Trumpin tapaamista. Trumpin on tarkoitus liittyä mukaan etätapaamiseen Euroopan maiden ja Naton välisen neuvonpidonpidon jälkeen.

