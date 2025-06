MTV seuraa: F1:n Itävallan GP – Max Verstappen kilkattiin ulos kisasta, hurja kärkitaisto käynnissä

F1-kauden 11. osakilpailu ajetaan tänään sunnuntaina Itävallan Spielbergin radalla. MTV Urheilu seuraa kisan tapahtumia hetki hetkeltä.

Seuranta, F1:n Itävallan GP:

Kierros 21/70:

1. Norris

2. Piastri

3. Leclerc

4. Hamilton

5. Bortoleto

Kierros 20/70: Oi, oi! Piastri meinaa osua Norrisiin takasuoran päässä. Piastri onnistuu kuin onnistuu välttämään Norrisin.

Norris sisään. Huono pysähdys, 3,1 sekuntia.

Kierros 19/70: Mercedeksen George Russell sisään, kovan seoksen pyörää alle. Russell tipahtaa sijalle 11.

Kierros 18/70: Red Bullin Yuki Tsunoda osuu Aston Martinin Lance Strolliin ohitusyrityksen yhteydessä. Tsunoda nousee kymmennneksi ja Stroll nyt 11:s.

Kierros 17/70: Ferrarin Leclercille viestitään, että heidän pitää tehdä lift and coastingia eli säästää polttoainetta mutkien yhteydessä.

Williamsille kaaottinen Itävallan GP. Albonin auto vedetään pilttuuseen 16 kierroksen jälkeen.

Kierros 15/70: Piastri on aivan Norrisin vaihdelaatikossa kiinni. Hurja kärkitaisto käynnissä!

Kierros 14/70: Nyt puolestaan kärjen tuntumassa ollut Williamsin Albon sisään. Aikaisessa vaiheessa tulee ensimmäinen varikkoikkuna vastaan.

Kierros 14/70: Gaslylle ja samaan tapaan varikolla käyneelle Haasin Oliver Bearmanille kovan seoksen pyörää alle.

Kierros 13/70: Alpinen Gasly on nyt helisemässä pehmeän seoksen pyörien kanssa. Sauberin Bortoleto ohittaa ranskalaisen.

Ja Gasly varikolle.

Kierros 11/70: No nyt on show käynnissä kärkikaksikolla! Piastri kipuaa pitkällä kakkossuoralla Norrisin edelle. Norris tekee kuitenkin uuden hyökkäyksen ja nousee avattavan takasiiven avulla uudelleen tallikaverinsa edelle. Piastri hakee uutta kuittia, mutta joutuu varomaan Norrista.

Kierros 9/70: Williamsin Albon kuittaa Alpinen Gaslyn ja nousee kuudenneksi.

Kierros 8/70: Kisaan pehmeän seoksen renkailla lähtenyt Alpinen Pierre Gasly noussut kuudenneksi. Toki, edestä Verstappen ja Antonelli tipahtivat kisan alkun kolarin myötä.

Kierros 6/70: Piastri käy jo näyttäytymässä Norrisin rinnalla toisen pitkän suoran jälkeen. No niin. Ferrarin Leclerc jäänyt jo lähes kolme sekuntia McLaren-kaksikosta.

Kierros 5/70: Russell toteaa, että Hamilton sulki oven jarrutuksen yhteydessä. Vielä ei ainakaan ole tullut ilmoituksia siitä, että tilanne olisi mennyt tuomariston tutkintaan. Tuskin meneekään.

Kierros 4/70: Ei sijoitusmuutoksia uusintalähdössä. Mercedeksen Russell kyttää ohitusta edellä ajavasta entisestä tallikaveristaan Hamiltonista. Russell käy jo Hamiltonin rinnalla.

Kierros 3/70: Turva-auto sisään tältä kierrokselta. Antonelli pahoitteli tapahtunutta talliradiossa.

"Lukitsin renkaani. Anteeksi", italitalainen totesi.

Kierros 2/70: Verstappen on varsin rauhallisena tilanteen jälkeen. Toki, talliradiossa hollantilainen murisee:

"Idiootit", Verstappen toteaa.

Lähtö: Draamaa! Mercedeksen Andrea Kimi Antonelli osuu Red Bullin Max Verstappeniin ja molempien kisa on siinä. McLarenin Oscar Piastri kuittaa heti ensimmäisessä mutkassa Ferrarin Charles Leclercin. Turva-auto radalle.

Kello 16.15: Uusi lämmittelykierros käynnissä.

Käänne tietää sitä, että iltapäivän kilpailussa ajetaan 70 kierrosta.

Kello 16.10: Aston Martinin Fernando Alonso raportoi, että hänen ajopenkkinsä on kuin 200-asteinen.

Itävallassa ilman lämpötila +30 ja aurinko paistaa varsin suoraan.

Kello 16.12: Veli Jürgen eli Liverpoolin pitkäaikainen menestysluotsi Jürgen Klopp myös F1-varikolla paikan päällä.

Klopp jyrähti vastaikää jalkapallon melkein nerokkaasta ideasta eli seurajoukkueiden MM-turnauksesta:

Kello 16.06: Kisa käynnistyy uudelleen paikallista aikaa kello 15.15 eli Suomen aikaan kello 16.15.

Sainzille kerrotaan tyly viesti:

"Game over", eli se siitä.

Kello 16.04: Lisää draamaa, kun Sainzin takajarrut ovat tulessa.

"Tuntuu siltä kuinka auto jarruttaa koko ajan", Sainz toteaa tiimiradiossa.

Eli klassikko:

Carloksen auto syttyi palamaan.

Enää puuttuu vain Tommi Mäkinen ja kenkälaatikon kokoinen matkapuhelin ohimolta.

Kello 16.03: Lähtö otetaan uusiksi, kun eri tallien tiimiväki kerääntyy autojen ympärille. Sainz ajaa puolestaan varikolle.

Kello 16.02: Ratavirkailijat työntävät Sainzin autoa ja tämä pääsee vihdoin liikkeelle. Erikoinen tilanne päällä, kun muut kuskit ovat ehtineet vetämään jo lämmittelykierroksen.

Kello 16.01: Oletusarvo on se, että tämän päivän osakilpailussa mennään kahden pysähdyksen taktiikalla.

Williamsin Carlos Sainzin auto seisoo yhä lähtösuoralla.

"Ykkösvaihde on jumissa", Sainz raportoi.

Kello 16.00: Lämmittelykierros käynnissä.

Kello 15.59: Tämän päivän osakilpailussa ajetaan 71 kierrosta. Kisan yhteispituus: 306,452 kilometriä.

Nopeita kierroksia tiedossa pitkien suorien värittämällä radalla.

Kello 15.57: Suurin osa kuljettajista lähtee keskikovan eli medium-seoksen pyörillä kisaan. Alpinen Pierre Gasly ja Franco Colapinto, Racing Bullsin Isaac Hadjar, Haasin Oliver Bearman ja Sauberin Nico Hülkenberg nojaavat lähdössä pehmeän (soft) seoksen pyöriin.

Kello 15.55: Ferrarin tallipäällikkö Frederic Vasseur ei ole mukana tämän päivän kisassa, sillä hän poistui muutama tunti ennen kilpailun alkua kotioloihinsa perhesyiden takia.

Ferrarin virkaa tekevänä tallipäällikkönä toimii entinen F1-kuski Jerome D'Ambrosio.

Kello 15.52: Siinä lähtöjärjestys sunnuntain kisaan. Norris ja Ferrarin Charles Leclerc eturivissä, toinen McLaren-kuljettaja Piastri tallikaverinsa takana. Verstappen vasta seitsemännessä ruudussa, aika-ajon yllättäjät Liam Lawson (6:s) ja Gabriel Bortoleto (8:s) hänen vierellään.

Kello 15.48: Oma mielenkiinto kohdistuu myös Valtteri Bottakseen, joka toimii tällä kaudella Mercedeksen varakuljettajana. Bottasta on viety kovaa vauhtia uuden F1-tallin eli Cadillacin kisakuskiksi.

Kello 15.45: Red Bullin Max Verstappen on juhlinut Itävallan GP:n voittoa neljään eri otteeseen. Verstappen on ollut viime aikoina hurjien F1-huhujen kohteena, kun häntä on viety Mercedeksen riveihin.

Max Verstappen.

Kello 15.41: Itävallan GP:ssä on nähty vuosien saatossa neljä suomalaisvoittajaa. Mika Häkkinen oli McLarenillaan ykkönen sekä vuonna 1998 että vuonna 2000. Valtteri Bottas täräytti Mercedeksellään ykköseksi vuosina 2017 ja -20.

Kello 15.36: Red Bullin Max Verstappen voitti viime vuonna Itävallassa sprinttikilpailun, mutta hän oli draaman keskellä sunnuntain kisassa, törmättyään McLarenin Lando Norriksen kanssa.. Verstappen tipahti lopputuloksissa viidenneksi. Voittoon ajoi Mercedeksen George Russell, joka oli ykkönen myös kaksi viikkoa sitten Kanadassa.

Kello 15.31: Norris ehti jo ottaa Piastria kiinni kuljettajien MM-taistossa, mutta Kanadan käänne repi taas eroa kaksikon välille. Piastri on tällä hetkellä 22 pisteen karussa Norrisiin nähden.

Kuljettajien MM-taulukon TOP 5:

Sija Kuljettaja Talli Pisteet 1. Oscar Piastri McLaren 198 2. Lando Norris McLaren 176 3. Max Verstappen Red Bull 155 4. George Russell Mercedes 136 5. Charles Leclerc Ferrari 104

Tallien puolella McLaren on selvästi karussa muista. Mercedes ja Ferrari käyvät puolestaan kovaa taistoa MM-sarjan kakkospaikasta.

Red Bull sen sijaan on helisemässä, sillä tallin toinen kuljettaja Yuki Tsunoda on flopannut pahasti Racing Bulls -siirtonsa jälkeen.

Tallien MM-taulukon TOP 5:

Sija Talli Pisteet 1. McLaren 374 2. Mercedes 199 3. Ferrari 183 4. Red Bull 162 5. Williams 55

Kello 15.25: Norris teki melkoisen kasvojenpesujen aika-ajossa, jos ottaa huomioon sen, miten F1:n edellinen osakilpailu päättyi. Norris törmäsi tuolloin tallikaveriinsa Oscar Piastriin yrittäessään ohittaa tämän.

Kello 15.21: McLarenin Lando Norris oli siis täysin ylivertainen lauantain aika-ajossa. Kaikki muut jäivät yli puolen sekunnin päähän (–0,521).

Kello 15.18: Tervetuloa F1:n Itävallan GP:n liveseurannan pariin. Kisa käynnistyy Suomen aikaan kello 16. Ennen tuota perkauksessa lähtökohdat iltapäivän kisaan sekä kurkkaus siihen, mitä F1-maailmassa on tapahtunut viimeisten viikkojen aikana.