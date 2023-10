MTV seuraa: F1:n Meksikon GP – Draamaa lähdössä: Charles Leclerc osui Sergio Pereziin, kotiyleisön suosikki heti pihalla!

Seuranta, F1:n Meksikon GP:

Kierros 16/71:

1. Verstappen

2. Leclerc +4,2

3. Sainz +7,7

4. Hamilton +9,1

5. Ricciardo +11,5

--------------

12. Bottas +29,5

Kierros 16/71: Bottas joutuu katselemaan peileihin, kun takana tuleva Haasin Magnussen on alle sekunnin päässä.

Kierros 15/71: Williamsin Albon onnistuu poimimaan Alfa Romeon Zhoun. Albon nyt viimeisellä pistesijalla (10:s). Zhou Bottaksen edellä.

Kierros 14/71: Mercedeksen Hamilton lähestyy nyt kolmantena olevaa Sainzia. Kaksikon välillä puolentoista sekunnin ero. Kärjessä Verstappen on repinyt neljän sekunnin kaulan Leclerciin.

Kierros 13/71: Verstappenille viestitetään, että hänen pitäisi välttää kolmosmutkan korkeaa kanttaria. "Joo, auto ei vain oikein toimi siinä kohtaa", Verstappen viestittää takaisin.

Kierros 12/71: Aston Martinin Alonso pahoissa vaikeuksissa. Tallikaveri Stroll ohittaa hänet ja nousee sijalle 15. Raju pudotus on kyllä käynyt Aston Martinille, joka haastoi vielä alkukaudesta Red Bull -kuskeja.

Kierros 12/71: McLarenin Norrisille lyhyt veto pehmeän seoksen renkailla. Britti sisään ja hän tippuu sijalle 18:s. Kovan seoksen pyörät alle.

Kierros 11/71: Nyt pääsee Hamilton Ricciardon edelle. Päättäväinen ohitus ykkösmutkassa. Hamilton nyt neljäs ja Ricciardo viides.

Kierros 9/71: Nopeat keltaiset liput, kun AlphaTaurin Tsunoda lukitsee renkaansa ensimmäisessä mutkassa. Haasin Magnussen ehtii edelle. Magnussen nyt 13:s ja Tsunoda 14:s.

Kärjessä Verstappen on repinyt 2,5 sekunnin eron Leclerciin. Hamilton on aivan Ricciardon kannassa, Bottas on puolestaan Williamsin Albonin takana jumissa.

Kierros 7/71: AlphaTaurin Ricciardo yhä hienosti neljäntenä. Mercedeksen Hamilton kyttää tiukasti ohitusta australialaisesta.

Kierros 6/71: Kauaa ei ole virtuaalinen turva-auto radalla. Homma jatkuu taas normaalisti. Perez on noussut ulos autostaan eli homma on paketissa.

Kierros 5/71: Red Bull yrittää saada vielä Perezin takaisin radalle.

Kierros 5/71: Virtuaalinen turva-auto. Leclercin autosta irronnut etusiiven pala käydään hakemassa pois radalta.

Kierros 4/71: Leclercin etusiivestä lähtee päätylevy irti ensimmäisessä mutkassa. Ferrari ei kuitenkaan kutsu monacolaista sisään.

Kierros 2/71: Perez on itse syypää ensimmäisen mutkan kolariin. Leclercillä ei ollut mitään saumaa väistää meksikolaista, joka leikkasi todella jyrkästi sisälle. Voi, voi, voi, voi.

Kierros 2/71: Voi, voi voi! Perezin kisa päättyy heti ensimmäiselle kierrokselle. Meksikolainen tulee varikolle, mutta matka jää siihen.

Lähtö: Draamaa! Leclerc jää nakiksi kahden Red Bull -sämpylän väliin ja osuu Pereziin, joka tipahtaa viimeiseksi. Verstappen kärjessä, Leclercillä vaurioita etusiivessä. Sainz kolmantena. Bottas putoaa kolme pykälää sijalle 12.

Kello 22.00: Lämmittelykierros käynnissä.

Kello 21.58: Valtaosa kuljettajista lähtee keskikovan eli medium-seoksen pyörillä kisaan. Poikkeavat valinnat vain Williamsin Alex Albonilta ja Alpinen Esteban Oconilta, jotka nojaavat lähdössä kovan seoksen pyöriin sekä McLarenin Lando Norrikselta, joka lähtee pehmeän seoksen pyörillä kisaan.

Kello 21.55: Lähtö lähestyy. Ferrarit eturivissä, Verstappen heidän takanaan, Valtteri Bottas ruudussa yhdeksän. Meksikossa pitkä pääsuora tarjoaa heti ensimmäiselle kierrokselle hyviä ohituspaikkoja. Kohta mennään.

Kello 21.50: Red Bullin Max Verstappen on jo varmistanut kuljettajien maailmanmestaruuden. Kuskien puolella tiukin kisa käydään kakkospaikasta, jossa Sergio Perezillä on tällä hetkellä 39 pisteen kaula Mercedeksen Lewis Hamiltoniin nähden. Tallien puolella Red Bull on varmuudella ykkönen. Heidän takanaan Mercedes ja Ferrari käyvät kisaa kakkospaikasta, kun taas McLaren ja Aston Martin taistelevat neljännestä sijasta.

Kuljettajien TOP 5:

Sija Kuski Talli Pisteet 1. Max Verstappen Red Bull 466 2. Sergio Perez Red Bull 240 3. Lewis Hamilton Mercedes 201 4. Fernando Alonso Aston Martin 183 5. Carlos Sainz Ferrari 171

Tallien TOP 5:

Sija Talli Pisteet 1. Red Bull 706 2. Mercedes 344 3. Ferrari 322 4. McLaren 242 5. Aston Martin 236

Kello 21.45: Paikan päällä tämän päivän seuratuin hahmo on Red Bullin Sergio Perez, joka ajaa kotiyleisön edessä. Perez on ollut rajujen potkuhuhujen keskiössä, sillä hänen suoritustasonsa on laskenut kauden edetessä. Perezin tilalle on huhuttu muun muassa AlphaTaurin Daniel Ricciardoa.

Kello 21.40: Tämän päivän kisa ajetaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, sillä itse rata eli Autódromo Hermanos Rodríguez sijaitsee 2 226–2 229 metriä merenpinnan yläpuolella.

Tämä meinaa sitä, että ilmanvastusta on nyt muihin ratoihin verrattuna vähemmän. Pientä hellettä on havaittavissa, sillä ilman lämpötila on rata-alueella +24 ja radan +47.

Tämän päivän kisassa ajetaan 71 kierrosta. Kilpailun kokonaismitta 305,354 kilometriä.

Kello 21.35: ”Tämä rata sopii meidän autollemme. Säädöt ovat nyt kunnossa ja kisavauhdin pitäisi olla hyvää. Pystymme ihan varmasti taistelemaan kaikkien autojen kanssa, jotka ovat tuossa ympärillä. Renkaita ei ole hirveästi jäljellä, sen takia vaihtoehdot ovat aika vähissä”, Alfa Romeon suomalaiskuski Valtteri Bottas ennakoi Viaplayllä.

Kello 21.30: Tämän päivän kisan lähtöjärjestykseen tuli vielä muutoksia kilpailun alla, kun Aston Martinin Lance Strollin autoon tehtiin muutoksia niin sanotun parc ferme -säännön vaikutuksen aikana. Stroll lähtee liikkeelle varikkosuoralta.

AlphaTauri asensi puolestaan Yuki Tsunodan autoon uusia moottoriosia. Tsunoda on ruudussa 19:s. Williamsin Logan Sargeant sai puolestaan kymmenen lähtöruudun rangaistuksen, kun hän ohitteli keltaisten lippujen aikana.

Lähtöjärjestys:

Kello 21.25: Paluu aika-ajon tapahtumiin: kärjessä yllätyksiä, nelosruudussa yllätys, Lando Norriksen putoaminen yllätti. Ylläreitä siis koko rahan edestä!