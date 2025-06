F1-tähdeltä iso sopimuspaljastus: Max Verstappen sisään?

George Russell on vihjannut, että hänen sopimusneuvottelunsa Mercedeksen kanssa ovat viivästyneet, koska F1-talli on edelleen halukas kiinnittämään Max Verstappenin itselleen.

Kaksi viikkoa sitten Kanadan osakilpailun voittaneen Russellin sopimus Mercedeksen kanssa päättyy kuluvan kauden lopussa. Nelinkertaisen maailmanmestarin Verstappenin diili Red Bullin kanssa ulottuu puolestaan vuoteen 2028, jollei sopimuksessa olevat pykälät johda ennenaikaiseen lähtöön.

Russell, 27, kertoi Itävallan osakilpailun alla Sky Sportsille, että valmistajien maailmanmestaruuden vuosina 2014–2021 voittanut Mercedes haluaa palata huipulle.

– Jos haluat palata huipulle, sinun on varmistettava, että sinulla on parhaat kuljettajat, parhaat insinöörit ja paras varikkotiimi, ja juuri sitä Mercedes tavoittelee, Russell sanoi.

– On siis täysin normaalia, että keskusteluja Verstappenin kaltaisten kuljettajien kanssa käydään. Mutta minun puoleltani, jos suoriudun kuten nyt, mistä minun pitäisi olla huolissani? Jokaisessa F1-tiimissä on kaksi paikkaa.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ilmaisi kiinnostuksensa Verstappenia kohtaan viime vuonna, kun hän etsi korvaajaa seitsenkertaiselle maailmanmestarille Lewis Hamiltonille.

Russellin mukaan Wolff on kuitenkin vakuuttanut, että 27-vuotias suoriutuu tällä hetkellä aivan yhtä hyvin kuin kuka tahansa muu kuljettaja.

– Mielestäni on vain yksi kuljettaja, jonka suorituskyvystä voi keskustella – nämä ovat hänen sanojaan, eivät minun – joten siksi en ole huolissani tulevasta, hän sanoi.

– Mutta jokaisessa tallissa on kaksi paikkaa, ja luulen, että hänen on mietittävä, ketkä nämä kaksi kuljettajaa tulevat olemaan. Luulen, että se on syy (sopimusneuvotteluideni) viivästykselle.

FIA:n lehdistötilaisuudessa esiintynyt Verstappen oli samaan aikaan haluton puhumaan tulevaisuudestaan, kun häneltä kysyttiin, aikooko hän ajaa Red Bullille myös ensi vuonna.

– Haluatko, että toistan viime vuoden sanomani? Se ei ole mielessäni. Ajan vain hyvin, yritän parantaa suorituskykyäni, ja sitten keskitymme ensi vuoteen, Verstappen sanoi.

Russell on F1-kuljettajien MM-sarjassa neljäntenä 136 pisteessä ja Verstappen kolmantena 155 pisteessä. McLarenin Oscar Piastri (198 pistettä) ja Lando Norris (176) porskuttavat edelleen joukon kärjessä.