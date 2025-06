Jürgen Klopp antoi palaa kohuturnauksesta: "Surkein idea, mikä jalkapalloon on ikinä tuotu"

Jalkapallon manageri-ikoni Jürgen Klopp antoi palaa seurajoukkueiden MM-turnauksesta.

Klopp, 58, tarttui kiinni aiheeseen, mikä on puhuttanut jalkapallopiirejä jo tovin ajan.

Onko seurajoukkueiden MM-turnauksessa mitään järkeä?

Kyseinen tapahtuma käydään tänä kesänä Yhdysvalloissa. Mukana on yhteensä 32 joukkuetta eri puolilta maapalloa. Turnaukseen osallistuvat muun muassa Real Madrid, PSG, Inter, Bayern München, Chelsea ja Lionel Messin edustama Inter Miami.

Turnaus on herättänyt kuitenkin kovaa kritiikkiä, koska se lisää entisestään pelaajien kuormaa jo muutenkin pitkien kausien yhteydessä.

Liverpoolia valmentanut ja seuran kukoistukseen nostanut Jürgen Klopp antoi palaa aiheesta.

– Seurajoukkueiden MM-turnaus on surkein idea, mikä jalkapalloon on ikinä tuotu, Klopp latasi saksalaisen Weltin mukaan.

– Ihmiset, jotka eivät ole olleet millään tavalla kontaktissa arkijalkapallon kanssa, keksivät jotain tällaista.

– Viime vuonna pelattiin Copa America, EM-kisat, tänä vuonna seurajoukkueiden MM-turnaus ja ensi vuonna käydään maajoukkueiden MM-turnaus. Tuo tietää sitä, että pelaajille ei jää kunnolla aikaa palautumiseen. Ei fyysisesti eikä henkisesti.

– NBA-pelaaja, jolla on iso palkkapussi, saa vuodessa neljän kuukauden loman. Tuo on jotain, mitä Virgil van Dijkilla (Liverpoolin puolustaja) on ollut koko uransa aikana, Klopp tykitti.

Seurajoukkueiden MM-turnaus päättyy vasta 13. heinäkuuta, eli kolme viikkoa ennen kuin monet eurooppalaiset pääsarjat lähtevät liikkeelle.