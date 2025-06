F1:ssä villejä huhuja Max Verstappenista – tallipomolta suoraa puhetta

Mercedeksen tallipomo Toto Wolff ja tiimin kuski George Russell paljastivat tänä viikonloppuna ajettavan Itävallan GP:n yhteydessä, että talli yrittää värvätä Red Bullin Max Verstappenin. Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner uskoo, että Verstappen on ärsyyntynyt puheista, joiden mukaan hän olisi vaihtamassa tiimiä.

Russell kertoi Sky Sportsille torstaina, että uskoo omien jatkosopimusneuvottelujen olevan jäissä, koska Mercedes yrittäisi värvätä Verstappenin. Wolff myönsi puolestaan perjantaina, että keskustelut ovat käynnissä hollantilaisen leirin kanssa.

Verstappenilla on sopimus Red Bullin kanssa vuoteen 2028, mutta tietyt sopimuspykälät voisivat muuttaa tilanteen. Horner kertoi lauantaina oman näkemyksensä asiaan.

– Paljon on meteliä. Uskon, että Max ärsyyntyy siitä. Meillä on Maxin kanssa vuoteen 2028 kestävä sopimus, joka on hyvin selkeä. Kaikki puheet ovat silkkaa spekulointia, mutta meillä on tapana olla kiinnittämättä siihen liikaa huomiota, Horner sanoi.

Hornerilta kuulosteltiin, että yrittääkö Mercedes tarkoituksella horjuttaa Red Bullin tallin tasapainoa kotikisan alla. Horner uskoo, että Russell on turhautunut, koska ei ole vielä saanut jatkosopimusta.

– Se on kuitenkin hänen ja hänen tiiminsä välinen asia. Tiedämme, mikä on tilanne Maxin suhteen ja niin tietää hänkin.

Sky Sportsin F1-asiantuntija Karun Chandhok uskoo, että Verstappen pysyy Red Bullilla ensi kauden, mutta vaihtaa tiimiä sen jälkeen, mikäli hän löytää paremman vaihtoehdon.

– Emme tiedä, millaisia ovat ne pykälät, joilla hän voisi irrottautua sopimuksestaan, mutta jos olet Max Verstappen, niin katsoisit tulevan kauden kärkitiimien suoritusta ja valitsisit sen mukaan, mihin haluat mennä. Uskon, että kaikki tiimit haluaisivat Maxin autoonsa, Chandhok totesi.