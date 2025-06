Valtteri Bottaksesta huima tieto – F1-paluu lähellä

Valtteri Bottas on Cadillacin F1-tiimin ykkösvaihtoehto ensi kauen kisakuskikseen, kertoo Autosport. Cadillac liittyy F1-sarjaan ensi vuoden suuren sääntöuudistuksen yhteydessä.

Lehden mukaan Cadillacin tallipäälliköksi nimitetty Graeme Lowdon ja tallin taustalla vaikuttavan TWG Motorsportsin toimitusjohtaja Dan Towriss ovat paikan päällä ensi viikon Britannian GP-viikonlopussa.

Kaksikon on tarkoitus käydä viikonlopun aikana neuvotteluita niiden kuljettajien kanssa, jotka ovat heidän tähtäimessään.

– Tavoitteena on tehdä sopimus ensimmäisen kuljettajan kanssa jo lähiviikkojen aikana. Neuvottelut toisesta tallipaikasta voivat venyä syyskuulle, Autosport kirjoittaa.

Cadillacin taustalla neuvonantajana vaikuttava vuoden 1978 F1-mestari Mario Andretti on kauan sitten sanonut tallin havittelevan kokoonpanoonsa yhtä kokenutta kuljettajaa ja yhtä nuorempaa, mahdollisesti amerikkalaista kuljettajaa.

Aiemmin keväällä kokeneen kuljettajan paikalle oli tyrkyllä viime kauden jälkeen Red Bullilta lähtenyt Sergio Pérez, mutta meksikolaisen poissaolo F1-ympyröistä on ilmeisesti tehnyt hallaa hänen tallipaikkahaaveilleen.

Tänä vuonna Mercedeksen varakuljettajana toimiva Bottas taas on tehnyt toistuvasti selväksi halunsa palata kisakuskiksi ensi kaudella. Cadillacin F1-projektista suomalainen on puhunut erityisen lämpimään sävyyn.

– Hänen nimensä on tullut peliin mukaan viime viikkoina, ja hän on tiettävästi vahvempi vaihtoehto. Keskeinen kysymys on se, millä kriteereillä tallin johto tekee päätöksensä.

Jos valinta tehdään Bottaksen ja Pérezin välillä, Bottaksella on Autosportin tietojen mukaan "pieni etulyöntiasema".

Nuoremman kuljettajan paikalle tyrkyllä on tiettävästi ainakin brasilialainen Felipe Drugovich, 25, joka voitti F2-mestaruuden vuonna 2022 ja on sittemmin toiminut varakuljettajana Aston Martinilla.