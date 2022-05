MTV selvitti: Näistä yrityksistä on tehty eniten valituksia kilpailu- ja kuluttajavirastolle alkuvuoden aikana

Listalle on päätynyt monia eri alojen yrityksiä, kuten teleoperaattoreita, autokauppoja, elektroniikkaliikkeitä, sähköyhtiöitä sekä huonekalukauppoja.

Eniten valituksia on tehty teleoperaattoriyhtiö Telia Finland Oyj:stä, elektroniikkaliike Gigantti Oy Ab:stä, autokauppa Kamux Oyj:stä, perintäfirma Kasbono Oy:stä sekä Suomen Autokauppa Oy:stä. Koko listauksen löydät tämän jutun lopusta.

Tällaisiin tapauksiin KKV puuttui

Teleoperaattoriyhtiö Telia on listan kärjessä 318 valituksella. Erään valituksen mukaan asiakas oli tilannut Telia TV -palveluun kuuluvan jääkiekkopaketin lokakuussa 2019. Pakettiin kuului asiakkaan mukaan osamaksulla digiboksi, jonka kautta maksukanavia pystyi katsomaan televisiosta.

Toisessa Teliaan liittyvässä esimerkissä asiakas on irtisanonut muuton yhteydessä internetliittymän 28.5.2021 alkaen. Hän oli saanut Telian asiakaspalveluchatissa kirjallisen vahvistyksen irtisanomisesta. Asiakas huomasi helmikuussa 2022, että Telia laskutti häntä edelleen internetliittymästä automaattisella e-laskulla.

Satoja valituksia Onni Sarmasteeseen yhdistetystä perintäfirmasta

Listassa neljäntenä 245 valituksella löytyy Kasbono Oy, joka on ollut otsikoissa aiemminkin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt yritystä harjoittamasta vapaaehtoista perintätoimintaa, eikä sitä ole merkitty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Iltalehti on aiemmin kertonut, että Kasbono Oy:n ainakin entinen omistaja olisi maskikaupoista tunnettu Onni Sarmaste.