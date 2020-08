Kasbonon lähettämistä perintäkirjeistä lukuisia yhteydenottoja viranomaisille: Saitko perintäkirjeen? – katso toimintaohjeet

KKV:n mukaan kyse on kauan sitten syntyneistä veloista, jotka Kasbono on ilmoittanut ostaneensa alkuperäisiltä velkojilta. Monet kirjeiden saajista pitävät kirjeen vaatimuksia perusteettomina tai ainakin epäselvinä.

Perintätoimintaa harjoittavien yhtiöiden on ilmoittauduttava aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin. Kasbonoa ei ole merkitty rekisteriin, mutta se on 3.8.2020 jättänyt aluehallintovirastolle hakemuksen rekisteriin merkitsemisestä.

Toimintaohjeet perintäkirjeen saaneelle

Jos perintäkirjeessä vaaditun velan aiheellisuudesta, vanhentumisesta tai vaadittujen perintäkulujen kohtuullisuudesta on epäselvyyttä, voi pyytää selvitystä Kasbono Oy:ltä.

Velallisella on oikeus saada selvityksessä muun muassa seuraavat asiakirjat ja tiedot:

Tieto velan vanhentumisen katkaisemisesta, esimerkiksi milloin perintäkirjeet on lähetetty ja mihin osoitteeseen.

– Jos vaadittu velka on mielestäsi kokonaan tai osittain aiheeton, voit riitauttaa sen. Riitauttaminen on mahdollista myös esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut tai perintäkulut ovat kohtuuttomia, KKV neuvoo.