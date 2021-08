Koronaluvuissa käänne, joko pahin on ohi? "Toivomme, että huippu olisi saavutettu tai sitä oltaisiin saavuttamassa"

Viimeisen seitsemän päivän aikana on todettu yhteensä 5 039 tartuntaa. Edeltävällä viikolla tartuntoja oli yhteensä 5 051 eli viikoittainen tartuntamäärä on laskenut hieman.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin viransijainen johtajaylilääkäri Jari Petäjä on vielä varovainen sanoissaan, mitä hienoinen käänne tartuntamäärissä tarkoittaa.

– Ilmaantuvuus maanlaajuisesti on korkea ja tilanne vaihtelee päivittäin. Olemme selkeästi isossa aallossa ja toivomme, että huippu olisi saavutettu tai sitä oltaisiin saavuttamassa, Petäjä kertoo MTV Uutisille.

Petäjän mukaan korona on yllättänyt monta kertaa, joten tilannetta on vaikea arvioida.

– Sen jatkuva nostaminen on aivan ensisijainen asia. Toki myös muuttuneet ja voimassa olevat rajoitustoimet ovat hyvin tärkeitä.

Rokotus suojaa tehohoidolta

Sairaalahoidossa koko Suomessa on 106 koronapotilasta, joista 29 tehohoidossa. Sairaalahoidon tarve on kasvanut kolmannen tartunta-aallon aikana, mutta sairaalahoidon kantokykyä ei kuitenkaan vielä ainakaan HUSissa koetella.

Tällä hetkellä HUSin alueen sairaaloissa on osastoilla hieman yli 20 koronapotilasta ja tehohoidossa viisi. Lukemat ovat hitusen pienempiä kuin eilen.

– Olemme pysyneet siinä, että alle kymmenen ihmistä on tehohoidossa, minkä kanssa pärjäilemme. Sairaalakuormituksen kokonaiskuormitus on hilautunut pikkuhiljaa ylöspäin, mikä on odotettua ja ennakoitua, kun tartuntamäärät ovat kasvaneet.