Kolmansia rokotuksia aiotaan antaa erittäin varovaisesti – eikä toistaiseksi lainkaan nuorille miehille

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 83 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen. Kaksi rokoteannosta on saanut 67 prosenttia.

– Jos olet 40-vuotias ja ajattelet, että et tarvitse rokotetta, niin 20–40-vuotiaitakin rokottamattomia on sairaalassa. Jos verrataan yksi tai varsinkin kaksi annosta saaneisiin, niin määrät romahtavat, Kontio jatkaa.

"Tartuntoja todetaan saman katon alla asuvilla"

– Sellainen vaikutelma tulee, kun on keskustellut sairaaloiden johtajaylilääkärien kanssa, että yleensä on myös vakavia perussairauksia, jotka altistavat, Voipio-Pulkki sanoo.

Yleisesti tehohoitopotilaiden määrä on nyt kääntynyt selvään laskuun, mutta muuten sairaalakuormitus on pysynyt viimeisten viikkojen aikana melko vakaana.

– Loppukesästä on ollut tilanne se, että tartuntoja on todettu erityisesti saman katon alla asuvilla. Muut sosiaaliset kontaktit eli tapaamiset ovat toinen isompi ryhmä. On myös havaittu, että kun töissä ja opiskeluissa on palattu lähikontakteihin, niin jonkin verran on altistumisia, THL:n projektipäällikkö Anna Katz sanoo Ylen kysymykseen tartuntojen lähteistä.