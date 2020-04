MTV:n tiedot: Poliisi selvittää Business Finlandiin liittyvää asiaa – "Tässä on kyse laajasta analyysitoiminnasta"

– Voin vahvistaa, että Lounais-Suomen poliisi on oma-aloitteisesti ennalta-estävässä mielessä päättänyt käynnistää asian, mikä liittyy Business Finlandiin. Asiaa hoitaa tiedusteluyksikkö, rikostiedustelusta vastaava rikosylikomisario Toni Sjöblom sanoo MTV:lle.

– Tässä on kyse laajasta analyysitoiminnasta ja Business Finlandin kanssa tehtävästä yhteistyöstä, Sjöblom kertoo.

Business Finland on saanut tähän mennessä kaikkiaan yli 20 000 tukihakemusta yrityksiltä, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoitusta Business Finland on myöntänyt yhteensä yli 200 miljoonalla euroa. Rahoituksesta on tehty oikeuskanslerille useita kanteluja.