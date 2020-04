Elinkeinoministeri Lintilä puolustaa kohuttuja yritystukia MTV:n haastattelussa, mutta haluaa muuttaa jakoperusteita: ”Jos syyllisiä aletaan etsiä, löydetään yksi”

– Jos syyllisiä aletaan etsiä, löydetään yksi ja se on koronavirus, Lintilä totesi tänään MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Business Finlandin ja ELY-keskuksen myöntämistä tukirahoista neljännes on mennyt ohjelmointialan yrityksille ja liikejohdon konsulttiyrityksille. Samaan aikaan moni ravintola-, matkailu-, ja kauneudenhoidon yrityksistä on kuilun partaalla, sillä kassavirta on lähes täysin tyrehtynyt. Niille rahaa ei juurikaan jaettu, sillä näiden rahoituslaitosten tukia myönnetään vain vakavaraisille yrityksille.