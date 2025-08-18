Poliisi: Kaksi seuruetta ammuskeli Keravan torilla – osa sukua keskenään

Osa ampumiseen liittyvistä ihmisistä on poliisin mukaan yhä tavoittamatta.

Keravan lauantainen ampuminen tapahtui kahden seurueen välillä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.

– Poliisin esitutkinnassa tullaan selvittämään tarkemmin seurueiden välisiä suhteita ja miten seurueet liittyvät toisiinsa. Ainakin osa paikalla olleista on tuntenut toisiaan entuudestaan ja osa on poliisin käsityksen mukaan myös sukulaisia keskenään, sanoo tiedotteessa rikoskomisario Sanna Rentola.

Ampuminen tapahtui lauantaina noin kello 17.13. Tapahtumapaikaksi on poliisin mukaan tarkentunut Keravan torilla sijaitsevan R-kioskin ympäristö.

Poliisi kertoi lauantaina, että tapahtumia tutkitaan tapon yrityksenä ja vaaran aiheuttamisena. Alustavan tiedon mukaan paikalla ammuttiin useampi laukaus, ja kaksi ihmistä loukkaantui lievästi.

– Ampumavälikohtauksessa kenellekään ei aiheutunut vakavia vammoja. Lievästi loukkaantuneiden kahden ihmisen vammojen syntymekanismeja selvitetään esitutkinnassa, Rentola sanoo tiedotteessa.

Poliisi kertoi lauantaina ottaneensa paikalta kiinni useamman ihmisen. Osa ampumiseen liittyvistä ihmisen on poliisin mukaan yhä tavoittamatta.