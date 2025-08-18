Koirapoliisin ase varastettiin partioautosta Helsingissä – kivääri löytyi vuorokautta myöhemmin

Helsingin poliisilaitoksen koirapoliisin partioautosta varastettiin ase viime viikon sunnuntai-iltana 10. elokuuta Helsingissä. Poliisin ase löytyi noin vuorokautta myöhemmin Helsingistä.
Poliisin virka-autosta vietiin laukku, jonka sisällä oli ase. MTV Uutisten tietojen mukaan kyse oli kivääristä.
Tapausta tutkii Itä-Uudenmaan poliisi.
– Tapausta tukitaan törkeänä varkautena ja törkeänä ampuma-aserikoksena, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Mari Ajomaa.
Kyseinen laukku sisältöineen saatiin poliisin haltuun vuorokauden sisällä.
Poliisi jatkaa asian esitutkintaa.