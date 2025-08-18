Koirapoliisin ase varastettiin partioautosta Helsingissä – kivääri löytyi vuorokautta myöhemmin

poliisikuvituskuva_2
Kuvituskuva poliisikoirasta.MTV
Julkaistu 7 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Tiia Palmén

tiia.palmen@mtv.fi

Helsingin poliisilaitoksen koirapoliisin partioautosta varastettiin ase viime viikon sunnuntai-iltana 10. elokuuta Helsingissä. Poliisin ase löytyi noin vuorokautta myöhemmin Helsingistä.

Poliisin virka-autosta vietiin laukku, jonka sisällä oli ase. MTV Uutisten tietojen mukaan kyse oli kivääristä.

Tapausta tutkii Itä-Uudenmaan poliisi.

– Tapausta tukitaan törkeänä varkautena ja törkeänä ampuma-aserikoksena, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Mari Ajomaa.

Kyseinen laukku sisältöineen saatiin poliisin haltuun vuorokauden sisällä.

Poliisi jatkaa asian esitutkintaa.

Lisää aiheesta:

Poliisioperaatio Helsingin LaajasalossaEtsintäkuulutetulta löytyi kynäpistooli, teräase ja itse tehty räjähde LahdessaPoliisi löysi nelikymppisen miehen omatekoisen haulikon kanssa Lahden keskustasta Kahden miehen epäillään ammuskelleen ilmaan Helsingissä, kukaan ei loukkaantunut: "Toinen löytyi lähistöltä autosta nukkumasta"Mieskolmikon hullu päähänpisto aiheutti poliisioperaation Helsingissä – käsiaseella ammuttiin jänistä parvekkeeltaPoliisi otti kiinni kaksi bussimatkustajaa – povitaskussa ampuma-ase patruunoineen
PoliisiAseetRikos

Tuoreimmat aiheesta

Poliisi