KRP:lle tehty kaksi tutkintapyyntöä Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupoista

Toinen näistä on Huoltovarmuuskeskuksen eilen julkistama tutkintapyyntö, kertoo rikostarkastaja Markku Ranta-aho KRP:stä.

Toinen tutkintapyyntö on Ranta-ahon mukaan tullut yksityiseltä taholta. Siitä ei hänen mukaansa voi tässä vaiheessa kertoa tarkemmin.

Keskusrikospoliisi kertoi eilen, että se on saanut tutkintapyyntöjä ja aloittanut esiselvityksen tapauksesta.