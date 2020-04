Mikkeliläinen leipomo kertoo, mihin 100 000 euron tukipotti menee - konsultti syyttää Business Finlandia pakkoinnovoinnista

Mikkeliläinen Ramin konditoria ja leipomo on yksi sadoista yrityksistä, jotka saivat koronatukirahaa Business Finlandilta. Se on joutunut sulkemaan kahviloitaan ja leipomoitaan, sekä lomauttamaan kaikki yli 30 työntekijäänsä.

– Etsisimme uusiin kaupunkeihin kahviloihimme yrittäjiä. He ostaisivat tuotteitamme meiltä, ja me antaisimme tukeamme ja osaamistamme, Huikuri sanoo.

Huikuri sanoo, että konditoria tekee lomautuksista ja Business Finlandin rahoista huolimatta tappiota joka päivä. Siksi yritys aikoo hakea lisää tukea, mikäli se vain on tulevaisuudessa mahdollista.

– Haemme kaikkea. Fakta on se, että vaikka teemme yötä päivää töitä, kulut juoksevat. Tarvitsemme suoraakin tukea, sillä emme yhtään tiedä kauan tämä kestää.

Konsultti ei syyllistäisi yksittäisiä yrityksiä

Kuuselan mukaan ongelma on se, että monen yrityksen toiminta on kokonaan kielletty. Business Finlandin rahoitusinstrumenteilla yrityksen pitäisi alkaa pakkoinnovoimaan esimerkiksi mobiilisovelluksia, vaikka yrityksellä on kova huoli siitä miten voi maksaa työntekijöiden palkat tai meneekö yritys konkurssiin.