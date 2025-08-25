Vanhemmat hakevat lääkärintodistuksia kännyköiden käyttöön – nyt puhuu rehtori

Elokuun alusta astui voimaan laki, joka kieltää mobiililaitteiden käytön oppitunneilla.

Porvoolaisen Fredrika-koulun 1.–9. luokkien rehtori Teemu Helkamäki kertoo MTV Uutisille, että heidän koulussaan kännykät kerätään aamun ensimmäisellä tunnilla lokerollisiin koreihin, joita säilytetään koulun henkilöstöhuoneessa.

– Oppilas saa puhelimen takaisin koulupäivän päätteeksi, Helkamäki kertoo.

Kännyköiden käyttö kouluympäristössä on ollut huolenaiheena usean vuoden ajan. Elokuun alusta voimaan tuleen lakimuutoksen myötä mobiililaitteiden käyttö on kielletty oppitunneilla. OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen kertoi MTV Uutisille elokuun alussa, ettei laki ota kantaa siihen, missä mobiililaitteiden paikka on oppituntien aikana.

Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala sanoo Lääkärilehdessä, että vanhemmat ovat olleet yhteydessä nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon ja toivoneet lääkärinlausuntoa lapsen puhelimen käyttöön koulupäivän aikana.

Syyksi vanhemmat ovat kertoneet esimerkiksi, että nuori tarvitsee välttämättä yhteyden vanhempaansa ahdistuksen hallitsemiseksi. Ylilääkäri teilaa vanhempien näkemykset ahdistuksen hillitsemisestä.

– Itsenäistyminen ei tarkoita sitä, etteikö nuori tarvitsisi enää vanhempiaan. Kehitys ei kuitenkaan etene terveesti, jos nuorella on jatkuva tarve roikkua vanhemmassaan kännykän kautta. Lääkäreille tulevat lausuntotoiveet kertovat jo itsessään, että kännykkäkiellolle olisi ollut oikea aika jo vuosia sitten, Kaltiala kertoo lehdessä.

Rehtori Teemu Helkamäki toivoo, ettei kännykkäkieltoa yritetä kiertää.

Lääkärintodistuksia ei vielä ole tullut

Porvoolaiskoulussa pääsääntöisesti puhelimia ei koulussa käytetä oppitunneilla, välitunneilla eikä ruokailussa. Poikkeustapauksia kuitenkin on.

– Puhelin voi olla oppilaalla koko päivän esimerkiksi sairaudenhoitoa, kuten diabetesta, varten.

Näiden oppilaiden kohdalla sairaus on ollut ennalta tiedossa, eikä tilanteissa ole kyselty todistuksia uudelleen. Oppilas voi lisäksi olla yhteydessä, tarpeen vaatiessa, huoltajaan koulun aikuisen luvalla. Kaltialan kuvaamia tapauksia koululle ei rehtorin mukaan ole tullut.

– Lääkärintodistuksia, joissa vedottaisiin lupaan käyttää puhelinta vaikkapa ahdistuksen takia, ei ole vielä tullut.

Rehtorin mukaan on vaikea arvioida, mihin tilanne kuitenkin kehittyy.

– Toivottavasti tapauksia ei tule myöskään jatkossa, sillä oppilaalle voidaan myös ahdistuksen helpottamiseksi miettiä koulussa muunlaisia tukitoimia, Helkamäki kertoo.