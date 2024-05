Rehtorikysely: Liki kaikki koulut kertovat tuen tarpeessa olevien lasten määrän kasvaneen – pelkona "Ruotsin kuilu"

Valtaosa rehtoreista sanoo, että tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on kasvanut. Keskittymiskyky, kännykät ja koulujen arvostus, luettelee koulujohtaja Kirkkonummella.

Haastattelemamme apulaisrehtori on huolissaan koulun arvostuksen laskusta ja pelkää luisumista Ruotsin kaltaiseen luisuun.

– Koulun arvostus on Suomessa vähän vähentynyt, mikä on todella surkeaa. Ettei vaan jouduta Ruotsin kuiluun. Siellähän opettajat eivät enää kuulu arvostettuihin ammatteihin, toteaa Jokirinteen koulun apulaisrehtori Maija Kylä-Setälä .

Syksyn seiskaluokat "eivät millään tavalla toivottavan" kokoisia

Koululla kerrotaan, että tilaongelmien vuoksi ensi syksyn seiskaluokat ovat kooltaan kahtakymmentäviittäkin oppilasta ja se näkyy myös muutoin. – Myöskin tuen määrä, mitä pystytään antamaan, per oppilas, vähenee eli ilman muuta näin isot ryhmät eivät ole millään tavalla toivottavia.

Suuret luokat vaikuttavat työrauhaan, kertoo oppilas.



– Seiskoilla ja kaseilla on yli 30 opiskelijaa, niin ne on tosi rauhattomia luokkia ja siellä on tosi huono työrauha, toteaa 9A-luokan Annika Ylimäki, joka toimii myös koulun oppilaskunnassa jäsen.