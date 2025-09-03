MTV:n politiikan toimittaja: Lisäleikkauksia voi tulla

MTV Uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen näkee opposition arvostelemassa hallituksen budjetissa myös hyvää.
Hallitus pääsi eilen tiistaina sopuun uusista miljardin euron sopeutustoimista vuodelle 2027.
– Onhan se hyvä asia, että miljardinsäästölista löytyi ilman että jouduttiin tekemään leikkauksia vaikkapa sote-palveluihin tai sosiaaliturvaan, Maria Nykänen kommentoi Seitsemän uutisissa.
– Jos sieltä hallitus olisi leikannut, en tiedä, olisiko oppositio ollut yhtään sen tyytyväisempi.
Isoja yllätyksiä ei hallituksen miljardin säästölistasta Nykäsen mukaan tullut.
– Hallitus leikkaa muun muassa yritystuista ja peruu Kela-korvausten korotuksen.
– Riikka Purran alkuperäiseltä listalta on mukana pieniä leikkauksia kuntien kotoutumiskorvauksiin. RKP ja perusuomalaiset pääsivät sopuun kehitysapuleikkauksista, mutta RKP tulkitsee niin, että suunnilleen samanlainen summa laitettiin humanitaariseen apuun.
Nykänen arvioi, että sellaisia leikkauksia ei tullut, jotka vaikuttaisivat suoraan suomalaisten ostovoimaan.
– Mutta asiantuntijat ovat eri mieltä onko näillä talouskasvua hidastava vaikutus.
Nykäsen mukaan lisäleikkaukset ovat vielä mahdollisia.
– Tämä perustuu oletukselle siitä, että talous lähtee kasvuun ja työllisyys paranee, ja jos ei näin käy, verotuloja jää saamatta ja hallitus joutuu tekemään jälleen uusia leikkauksia pitääkseen kiinni velkatavoitteestaan.