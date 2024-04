Kokoomus ja vasemmistoliitto eri mieltä säästötoimista: "Varaa antaa suurituloisille ja yrityksille"

Pöydällä on ollut myös haittaverojen kiristys, joka käytännössä tarkoittaisi tupakka-, virvoitusjuoma- tai alkoholiveron nostoa. Säästöjä on saatava myös muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Esillä on ollut esimerkiksi hoitajamitoituksen höllentäminen ja hoitotakuusta tinkiminen.

Kehysriihen asetelmista olivat MTV:n Huomenta Suomessa keskustelemassa omien eduskuntaryhmiensä puheenjohtajat Matias Marttinen kokoomuksesta ja Jussi Saramo vasemmistoliitosta.

Marttinen on johtanut sopeutustoimia valmistellutta työryhmää. Hän ei kiistä eikä vahvista säästöjen ja veronkorotusten välistä suhdetta, mutta sopeutusten mittaluokka on kolmen miljardin luokkaa. Määrä on Marttisen mukaan erittäin suuri.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Nämä toimet on käytännössä saatava voimaan viimeistään ensi vuoden aluista, jotta emme päädy EU:n tarkkailuluokalle. Kaikki tämä tehdään toki Suomen takia ja velkaantumisen kuriin saamiseksi, mutta tilanne on erittäin vakava tällä hetkellä, sanoo Marttinen.

"Tätä me pidämme vääränä"

Jussi Saramo ei ole yllättynyt hallituksen tavoitteista ja keinoista velkaantumisen taittamiseksi. Verotuksen puolella olisi hänen mukaansa löydettävissä muitakin keinoja, kuten listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksesta luopuminen. Saramon mukaan siitä olisi saatavissa jopa enemmän tuloja kuin arvonlisäveron korotuksesta.

– Leikkauksista ei vielä tiedetä, mutta jos katsotaan mitä hallitus on aiemmin tehnyt, niin siellä etsitään kaikki keinot pienituloisilta leikkaamiseen. Samaan aikaan on ollut varaa antaa suurituloisille ja yrityksille. Tätä me pidämme vääränä, Saramo toteaa.

Pelkkää kurjuutta ja vyönkiristystä ei ole tarjolla, vaan kehysriihessä on tarkoitus sopia myös kasvupaketista. Muutaman sadan miljoonan euron suuruisella paketilla on tarkoitus kannustaa yrityksiä investoimaan Suomeen.