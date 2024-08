Oppositio ruoskii hallituksen budjettiesitystä kovin sanoin: "Talouslinjalta on pohja pettämässä pahasti"

– Tänään esitelty budjettiesitys osoittaa, että tämän hallituksen talouslinjalta on pohja pettämässä pahasti. Suurista puheista huolimatta tämän hallituksen kaksi ensimmäistä vuotta vaikuttavat perustuvan noin 25 miljardin euron velkaantumiselle, mikä taitaa olla jonkinlainen Suomen ennätys, Lindtman arvostelee MTV Uutisten haastattelussa.

– Tässä nyt nähdään, mikä on lopputulos, kun varakkaita ja yksityistä terveydenhuoltoa suojellaan ja säästöt kohdistetaan tavallisiin suomalaisiin. Palkansaajista pienyrittäjiin, lapsiperheistä nyt myös eläkeläisiin. Kasvutoimet on laiminlyöty ja Suomen työttömyys on noussut, Lindtman jatkaa.