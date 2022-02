MTV:n olympiaseuranta: Kamila Valijevan dopingkohussa uusi käänne – suomalainen superpäivä ladulla ja kaukalossa!

Olympiaohjelma keskiviikkona 16.2.:

Olympiaseuranta keskiviikkona 16.2.:

Klo 4.34: Olympialaisissa on tällä hetkellä tapahtumia miesten pujottelurinteessä, miesten freestylehiihdon slopestyle-finaalissa sekä naisten curlingin alkusarjassa.

Slopestyle-finaalia johtaa kahden lasketun kierroksen jälkeen Yhdysvaltojen Alexander Hall . Jäljellä on vielä kolmas ja ratkaiseva kierros.

Pujottelun 1. kierroksella on kärjessä kymmenen laskijan jälkeen Norjan Henrik Kristoffersen .

Klo 4.25: Valijeva-tapauksessa uusi paljastus

Venäläisen taitoluistelijatähden Kamila Valijevan dopingtapauksessa on saatu käänne yön aikana. New Yor Times nimittäin uutisoi, että 15-vuotiaan olympiavoittajan joulukuussa antamasta dopingnäytteestä on löytynyt merkkejä kolmesta, ei ainoastaan yhdestä sydänlääkkeestä.