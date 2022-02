MTV:n olympiaseuranta: Leijonilla unelmasauma edetä finaaliin! Krista Pärmäkoskelta iso ilmoitus

Olympiaohjelma perjantaina 18.2.:

Kello 5.35: Leijonat on jo kertaalleen pelannut Slovakiaa vastaan Pekingin olympiaturnauksessa. Alkulohkon ensimmäisessä ottelussa Suomi oli parempi lukemin 6–2.

Slovakialla turnauksen tähtinimenä on loistanut 17-vuotias huippulupaus Juraj Slafkovsky, joka on nakuttanut viiteen peliin viisi maalia. Slafkovsky edustaa seurajoukkuetasolla TPS:ää.

Klo 5.07: Krista Pärmäkoski kantaa Suomen lippua päättäjäisissä – iso ilmoitus urasta

– Kun pääsin vuonna 2010 ensimmäisen kerran edustamaan Suomea Olympialaisiin, en uskaltanut edes haaveilla näin pitkästä olympiaurasta. Olen saanut elää omaa unelmaani urheilijana ja tuliaisiksi on jäänyt mitaleiden lisäksi paljon hienoja kokemuksia olympiajoukkueen kanssa. Yksi unelmistani on jo pienestä tytöstä lähtien ollut toimia joskus olympialaisissa Suomen joukkueen lipunkantajana. On suuri kunnia päästä kantamaan siniristilippua päättäjäisiin, jotka todennäköisesti tulevat olemaan itselleni viimeiset urheilijana, Pärmäkoski sanoi tiedotteessa.