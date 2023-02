Uhkaavia viestejä kesken olympialaisten – FIS-pestinsä jättänyt suomalaisosaaja ruotii mäkihypyn ikuisuusongelmaa: "Kyllähän se harmittaa"

Tiukensi kontrollia

imago/Newspix/ All Over Press

Uusi mittaustapa

– Se, että miten on mitattu ja mitä on mitattu, on toinen asia, hän kuitenkin huomauttaa.

Entisen kontrollerin mukaan vilunkipelin harrastaminen on yleistä. Kauden aikana on noussut kohua muun muassa puolalaisen Piotr Zylan hyppypuvuista (kuva alla).

– Suomen joukkue on hyvällä tasolla. (Välineteknikko) Frederic Zoz on hyvä henkilö tekemään pukuja, ja hän tietää tasan tarkasti mitä siellä voi tehdä. Kaikkihan siellä menee rajoilla. Näkemykseni on se, että Suomen joukkue on varustepuolella erittäinkin hyvällä tasolla.