Suomi taistelee jopa kahdesta olympiakullasta – Jari Isometsä ennakoi ratkaisua: "Ei pysy Niskasen vauhdissa"

– Ollaan hyvin vahvasti mitalisuosikkeja molemmissa. Tiukat kisat on tulossa, Isometsä ennakoi päivää ennen hiihtoja.

– Jos meillä on kympin toinen ja kolmas, niin eihän sellaista voi ohittaa, Isometsä toteaa.

Isometsä ennakoi, että Ruotsi on kovin vastus kamppailussa kultamitalista naisten kilpailussa. Varsinkin Jonna Sundling on esittänyt olympialaisissa mahtihiihtoja. Joukkueiden hiihtojärjestys ei ole vielä selvillä, mutta Isometsä uskoo, että Kerttu Niskanen ja Ruotsin Maja Dahlqvist kamppailevat vastakkain ensimmäisellä osuudella.

– Siihen kulminoituu Suomen ja Ruotsin keskinäinen taistelu, että kuinka paljon Niskanen pystyy Dahlqvistiä voittamaan. Siinä on oikeastaan suurin kultamitalitaistelu. Siihen on pakko heittää Venäjä mukaan, koska he ovat selvästi kunnossa.