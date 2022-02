MTV:n olympiaseuranta: Suomen naishiihtäjillä iso päivä – Leijonien pelit alkavat

Olympialaisten ohjelma torstaina 10.2.

Alkulohko, miehet Suomi-Slovakia (C)

Alkulohko, miehet Ruotsi-Latvia (C)

Olympiaseuranta:

Kello 5.55: Pekingissä on parhaillaan käynnissä muun muassa taitoluistelun miesten vapaaohjelma. Ja taitoluistelusta puheen ollen. Eilen ja tänään on puhuttanut kovasti maanantaina käyty joukkuekilpailu, jonka mitalit ovat edelleen jakamatta.

Mediatietojen perusteella taustalla on olympiakultaa voittaneen Venäjän riveissä luistelleen 15-vuotiaan Kamila Valjevan ennen kisoja antama positiivinen dopingnäyte. Kansainvälinen olympiakomitea on kommentoinut tapausta sanomalla vain, että he tarvitsevat "lainopillista konsultaatiota" ennen kuin mitaliseremonia voidaan järjestää.