MTV:n asiantuntijat: Turkin rooli rauhanneuvottelujen vetäjänä on jopa koominen: "Turkkilaisia droneja käytetään tuhoamaan venäläisiä tankkeja"

– Israel ja Turkki ovat ne kaksi maata, jotka ovat yrittäneet olla välittäjinä tässä. Turkki on yrittänyt pitää hyviä suhteita Venäjään kaiken tämän keskellä – huolimatta siitä että turkkilaisia droneja käytetään tuhoamaan venäläisiä tankkeja, huomauttaa kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä MTV:n Uutisaamussa.

– Turkki on nyt sellaisessa asemassa, että sillä on puheyhteys Venäjälle. Se on myös Naton jäsen. Tällä hetkellä Turkki on kuin uusi Sveitsi tai uusi Suomi välittäjänä. Jos päästään eteenpäin, niin siellä tapahtuu, Penttilä lisää.

MTV Uutisten Maailma & Kotimaa -toimituksen päällikön Mirja Kivimäen mielestä tilanne on jopa koominen: Turkki toimii rauhanvälittäjänä samaan aikaan kun sen sotakalustoa käytetään tuhoamaan Venäjän kalustoa.

– Onhan se aika erikoista että meillä on puolueettomuuden vivahteita hyödyntävä maa, joka toimii tällä tavalla, Kivimäki hymähtää.

"Maailmannapojen" asetelma on muuttumassa

Yhdysvallat on totuttu tuntemaan "maailman poliisina" ja välienselvittelijänä, mutta Kiina on nostamassa päätään ja voidaan katsoa, että "maailmannapojen" asetelma on muuttumassa.

– Yhdysvallat ei enää maailman valtiaana ole samanlainen kuin aiemmin, koska Kiina uhkaa sitä ja aikoo olla maailman ykkönen vuoteen 2050 mennessä. Kyllä haastajia on, Penttilä sanoo.

– Mutta jos katsotaan länsimaiden johtajana, niin kyllä Yhdysvallat on ollut tämän kriisin aikana ykkönen. Suuri kysymys nyt on se, pystytäänkö länsimaiden liittouma pitämään hengissä vielä pitkään. Toinen kysymys on, pystytäänkö se viemään myös Kiinaa vastaan, Penttilä lisää.

Myös Kivimäki korostaa Kiinan roolia.

– Venäjän kannalta kiusallinen fakta on se, että se on tässä globaalissa moninapaisessa maailmassa ikään kuin sivupelaaja. Länsiblokki ja Kiina ovat ne navat. Venäjä on tilapäisesti saanut nostettua oman näkyvyytensä kaikkien silmien eteen, mutta tosiasia on että Venäjä ei ole se pääpeluri.