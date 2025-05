Tämä on Kiinan tavoite Ukrainan sodassa

Myös Kiina haluaa ratkaisun Ukrainan sotaan, arvioi asiantuntija.

Huomenta Suomessa keskusteltiin siitä, mikä on Kiinan rooli Venäjän tukijana ja Yhdysvaltojen haastajana.

Kiinan ja Kaukoidän asiantuntija Teppo Turkki kertoo, että Kiinan ei tarvitse lämmitellä suhteitaan Venäjään, vaan että Venäjä on hyvin riippuvainen siitä.

Venäjä ei myöskään ole suurvalta, jos sitä verrataan Kiinaan tai Yhdysvaltoihin.

– Voi sanoa niin, että Venäjän riippuvuus Kiinasta on niin suurta, että jos Kiina päättää keskeisesti jotain liittyen vaikka Venäjän talouteen tai asemaan geopoliittisesti, se tapahtuu. Eli se on isoveli, aivan eri tasolla kuin Putinin Venäjä, Turkki kertoo.

Kiina haluaa Ukrainan sodan pois häiritsemästä

Kun puhutaan Kiinasta ja Kiinan asemasta esimerkiksi suhteessa Eurooppaan tai Ukrainan sotaan, peilautuu se Turkin mukaan heti isoon geopoliittiseen peliin eli siihen, miten Kiina rakentaa asemaansa meneillään olevassa uudessa maailmanjärjestyksessä.

– Ukraina ja Ukrainan sota on yksi nappula tässä isossa pelissä, hän sanoo.

Turkin mukaan Kiina ei ole ottanut suoraan kantaa puoleen tai toiseen, vaan on sanonut julkisesti, että pitäisi saada aikaan rauha ja molemmille reilu neuvottelutulos.

– Samanaikaisesti se on kuitenkin tukenut Venäjää kaupan kautta taloudellisesti, teknologiasiirtoina, menemättä kuitenkaan liian pitkälle esimerkiksi aseiden viennissä.

Turkin mukaan tämä on tärkeä palikka esimerkiksi siinä mielessä, kun Kiinalla on käynnissä tullisota Yhdysvaltojen kanssa, on se lähestynyt Eurooppaa. Eurooppa on tärkeä kauppakumppani.

Turkki pohtii, että jos katsotaan esimerkiksi Kiinan presidentin Xi Jinpingin lausuntoja viikon tai parin takaa, näyttäisi myös Kiinan intresseissä nyt olevan se, että Ukrainan sota saataisiin päättymään. Tavoitteena olisi ainakin tulitauko.

– Mennään sitä kohti, että myös Kiinan näkökulmasta Ukrainan sotaan täytyy saada jonkinlainen rauha.

Turkin mukaan Kiina haluaa sodan loppuvan, koska konflikti alkaa häiritä geopoliittisesti.

– Trumpin aloittama tullisota on ykkösasia eli miten mitellään suurvalta-asemissa, Turkki summaa.

Millaista asemaa Kiina havittelee maailmanlaajuisesti? Entä ovatko pelot Kiinaa kohti perusteltuja? Katso koko analyysi alla olevalta videolta:

8:42 Huomenta Suomen vieraana Teppo Turkki, Kiinan ja Kaukoidän asiantuntija