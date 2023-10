Analyysi: Kiina on valmiina ottamaan kopin, kun Venäjä kaatuu sen syliin

Venäjän presidentti Vladimir Putin on parhaillaan Kiinassa. Suurvaltavierailu on ensimmäinen sitten Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat ylistäneet tavatessaan Venäjän ja Kiinan välisiä suhteita.

Mirja Kivimäen mukaan ylisanat kertovat maiden välisistä riippuvuussuhteista.

– Tietysti voisi sanoa, että se on kahden autoritaarisen maan johtajan osoittamaa sympatiaa toisilleen, mutta kyllä maiden välissä on syvä riippuvuus. Kiina kasaa omaa itäistä valtapiiriään, ja Venäjän tilanne on tullut Kiinalle turvallisuusmielessä myönteisenä asiana, Kivimäki toteaa MTV Uutiset Livessä.

– Venäjä on käytännössä kaatunut Kiinan syliin.

Kiina pyrkii maailman valtiaaksi

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tullut kalliiksi niin Venäjälle kuin Kiinallekin.

– Suunnilleen 140 miljardia dollaria on ollut (Kiinan) kaupan tappio tänä vuonna. Mutta jos tilannetta mietitään suurvaltapoliittisesti, Kiina haluaa pyrkiä ei enempää eikä vähempää kuin maailman valtiaaksi.

– Kiina on vahvistunut vuosien varrella kansakuntana ja taloutena, ja se pystyy ihan selvästi haastamaan läntistä hegemoniaa. Kiina varmasti haluaa käyttää hyväkseen tämän momentumin, kun Venäjä on ulkopoliittisesti heikoilla kaikkien muiden maiden kanssa.

Kivimäen mukaan lännelle on tullut jopa vähän yllätyksenä se, miten voimakkaasti Kiina on hakenut kumppaneita eri puolilta maailmaa.

– Esimerkiksi Afrikassa on tällä hetkellä suoranainen kilpajuoksu lännen ja muun maailman välillä. On sanottu, että kun Kiina lähestyy afrikkalaisia valtioita, sinne viedään sairaala, ja kun Eurooppa tai Yhdysvallat lähestyy niitä, sieltä tulee lähinnä nuhdesaarna. Tämä on johtanut siihen, että Kiinalle kumppanimaita on Afrikasta löytynyt.

Venäjän tilanne ei välttämättä Kiinan näkökulmasta eroa paljonkaan tästä.

– Se on yksi maa muiden joukossa, jonka Kiina voi valtapiiriinsä saada. Täytyy muistaa myös se, että Venäjä ei ole kansantaloutena kummoinen. Kiinan näkökulmasta Venäjän talous on pikkutekijä.

Kahtiajako syvenee

Kivimäki pelkää myös Israelin ja Hamasin välisen sodan syventävän maailman kahtiajakoa.

– Kiinan vahvistumista ei voi mitenkään estää tai pysäyttää. Mitkään talouden pakotteet eivät ole kerta kaikkiaan realistisia. Esimerkiksi Suomen talous on miljoonan eri narun kautta yhteydessä Kiinan talouteen.

– Varsinkin jos asiaa miettii eurooppalaista näkökulmasta, me kaikki olemme valtavan riippuvaisia Kiinasta, ja Kiinakin sen tietää. Hyvä esimerkki tästä on vaikkapa lääketuotanto.

Kivimäen mukaan Kiina on haka käyttämään sekaannusta hyväkseen.